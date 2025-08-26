CANAL RCN
Opinión

Corrupción abstracta

Si queremos combatir la corrupción, el primer paso es romper con esa abstracción.

Juan Carlos Bolívar
agosto 26 de 2025
05:07 p. m.
En Colombia hemos convertido la corrupción en un fantasma sin rostro. Un espectro que todo lo cubre y al que todos le disparan sin nunca darle en el blanco. Escuchamos frases repetidas como letanías: “los partidos son corruptos”, “las EPS son corruptas”, “el Gobierno es corrupto”. Y con esas acusaciones, tan fáciles como vagas, pareciera que con señalar instituciones enteras hemos cumplido la tarea moral de indignarnos.

Pero la corrupción no la comete un Partido, una EPS o una institución pública. La corrupción la cometen personas: dirigentes políticos que manipulan contratos, empresarios que inflan facturas o que cobran por servicios inexistentes, funcionarios que firman lo indebido, jueces que venden sentencias. Siempre hay un nombre y un apellido detrás de cada hecho.

La comodidad de culpar a “los Partidos” o a “las EPS” le quita el peso de la culpa a los verdaderos responsables. Es un mecanismo de absolución disfrazado de crítica. Si el culpable es un ente abstracto, entonces nadie lo es. Y en esa niebla de acusaciones colectivas se esconden las responsabilidades individuales, se diluye la exigencia de rendición de cuentas y se perpetúa la impunidad.

La corrupción abstracta, en últimas, es un atajo discursivo que nos evita el esfuerzo incómodo de señalar a los corruptos concretos. Es más sencillo hablar de sistemas enteros que de políticos de carne y hueso que se roban lo público; más cómodo culpar a una organización que mirar a los implicados directos de la trampa. Esa es la gran ironía: con nuestro lenguaje terminamos protegiendo a quienes decimos condenar.

Si queremos combatir la corrupción, el primer paso es romper con esa abstracción. Nombrar, identificar, señalar y sancionar a los corruptos reales. Por dar un ejemplo, no son “los Partidos” ni “el sistema de salud”: son las personas que los integran y que, abusando de la confianza pública, han elegido el camino del saqueo. Solo cuando la indignación se dirija a quienes realmente delinquen y no a entes fantasmales, podremos empezar a desmontar el verdadero andamiaje de la corrupción.

