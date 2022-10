“La ciudad de la furia”

La crítica reiterada a Bogotá por sus serios problemas de seguridad, los excesos de noticias extrañas y cada vez más fuertes. Muertes en Transmilenio, atracos en zonas exclusivas a plena luz del día, bolsas de basura con historias macabras, llamadas intimidantes, fleteos, caos vehicular, basura por todas partes, etc. No merece la conclusión facilista y primaria por culpar a los gobernantes de semejante monstruo, y me refiero en tamaño, que es la capital de los colombianos.

La conclusión merece una autocrítica que seguramente no es la políticamente correcta, pero sí es una realidad latente que ya se normalizó y simplemente se le atribuye de forma irónica al jodido frío que parece estar más cómodo que siempre por esta época. ¿Qué pasa con las caras de los bogotanos?, me refiero a su gesto tenso; el vecino que no saluda, el de la tienda que atiende a las malas, la constante persecución mental y el delirio justificado de agarrar duro la cartera, no hablar por celular en la calle, o no poder abrir la ventana del carro. ¿Qué pasa si están matando en Transmilenio por un pisón?, ¿Qué pasa con esas escenas de canibalismo que muestran todos los días en redes sociales? La pelea constante, el inconformismo hasta para romper el hielo, las conversaciones que siempre empiezan con una crítica. ¡Que hubo gordo!, o ¡usted cómo está de aporreado!, ¡ese whisky que nos dieron era del barato!

Y es que ya no se sabe si es mejor todo ese exceso de ira acumulada, o el acostumbrado arribismo de esa raza que cree que de la 72 para el norte es “tierra caliente”. Estas personas que hablan en bloque así estén en una conversación uno a uno para sentirse acompañadas por lo menos en un argumento. Quizá desde ahí arranca un error heredado en que se etiqueta la generalidad por las condiciones de tiempo, miedos y situaciones particulares que se viven día a día en una ciudad que recibe a todos con generosidad y sin condiciones, más allá que el ya acostumbrado individualismo de una porción importante su gente.

La “Bogotá coqueta”, esos intentos interesantes del realce social como cultura ciudadana, el sentido de pertenencia, la solidaridad, la amabilidad, o una condenada sonrisa, están escaseando poderosamente en una ciudad que tiene todo para disfrutarla, adornarla, quererla y aprovecharla. Es injusto que semejante titán tan espectacular lo estemos contaminando con las caras de la amargura, la desconfianza y el odio; y sin importar por qué sea, no le aportemos con una conciencia cívica que apague la bomba de tiempo; que no me estoy inventando, por el contrario, ya deja muertes como todas las muy lamentables reportadas a diario en los noticieros y por sus mismos habitantes.

Hagamos un alto urgente para que Bogotá vuelva a ser amable. Hay gente tremendamente querida y aportante. Esta problemática social actual muy grave no solo depende de políticas públicas, incluso es más efectiva si con conciencia cívica le apuntamos al negocio de la amabilidad y las buenas maneras como una dinámica que inspire a las presentes y futuras generaciones de una ciudad que con el paso de los años será más compleja. El no detener hoy este potro con las características que tiene, sin duda, va a generar sucesos lamentables como los que acabamos de ver hace unos días de alguien perdiendo la vida por la intolerancia de un energúmeno, clásico vecino que se mete al ascensor y agacha la cabeza para no saludar a nadie.

Andrés Felipe Hoyos E.

Analista y periodista

@donandreshoyos