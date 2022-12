La Dictadura de los Símbolos

La política es apasionante en todas sus dimensiones, es ineludible y está presente hasta en los rasgos más sencillos de la naturaleza, pero hoy está condenada a ser un concurso de disfraces. Conforme va pasando el tiempo, es imposible no retroceder para desencriptar los mensajes que nuestros maestros sembraron en nuestra memoria, como aquella clase, hace casi una década, en la que recibí un brownie con una leyenda: “todo es política, es una ciencia”. Esta frase es absoluta y no tiene ningún atajo porque incluso, no hay un acto más político que evitar conversaciones de política. En esa medida, esta ciencia habla de todos y es para todos, es una ciencia que entiende contextos y particularmente en el nuestro, entiende de ganadores y perdedores en un sistema democrático.

Dentro de la amplitud de la política está lo político, lo electoral, ese camino oscuro y tortuoso que muchos se aventuran a cruzar para resultar elegidos. Paralelamente, y como resultado de ese proceso, otros gobiernan. Aunque estas dos son circunstancias distintas, tienen características comunes directamente ligadas al juego de la democracia, en las que resulta prioritario amasar mayorías para lograr legitimidad, para ganar. Es justo allí cuando aparece el protagonista: el mensaje.

El mensaje político sabe de todo, sabe de forma y de fondo, de entonación y acentuación. El mensaje político debe ser lo suficientemente sencillo para ser fácilmente entendido, pero a su vez, ser lo suficientemente poderoso para ilustrar conceptos complejos. La naturaleza del mensaje político es que las ideas sean más grandes que el mensaje en sí mismo porque de lo contrario, sería un mensaje inútil. Es allí donde los símbolos aparecen con todo su poder ilustrativo y didáctico, para hacer fácil lo difícil. Sin embargo, esta idea tan sencilla se ha revertido por una nueva tendencia que promueve el abuso de mensajes cuando hay carencia de ideas. En este ejercicio creativo, de tanto pensar en las formas, nuestra democracia ha sido raptada por símbolos disruptivos en el plano gráfico y físico, pero ligeros de significado.

Este comportamiento, que no ha sido excluyente de ninguna posición en el espectro, se convirtió en la portada de los diarios. El protagonista del día es un símbolo más rimbombante que el anterior, cada día se corre un poco más la línea de los símbolos absurdos mientras las ideas se empobrecen. Al final, para nosotros los espectadores, la discusión política se ha convertido en un costoso programa de curiosidades en el que los participantes exponen los límites de su decadencia.

Hace un par de semanas se discutió la moción de censura de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la Cámara de Representantes. Como si el concepto de moción de censura no fuese lo suficientemente claro y poderoso, sus opositores llevaron una olla a modo de símbolo. Del mismo modo, Irene Vélez se fue en tenis a modo de símbolo y a la mañana siguiente, una vez terminado el debate, los protagonistas no fueron los argumentos sino una olla y unos tenis, que no representaron mucho más que la decadencia de nuestra democracia. Al final, quedó en segundo plano el debate sobre la soberanía energética de Colombia y la responsabilidad de la cabeza de una cartera sobre ella.

De tantos símbolos se ha configurado una compleja dictadura en la que la clase política trasgrede cada vez un poco más los límites de la cordura para representar, de forma cada vez más compleja, el empobrecimiento del debate. Justo allí, donde eso sucede, las motivaciones cambian y lejos de ser un escenario donde se encuentran las mejores ideas, hoy todo lo reducen a un concurso de disfraces del que no queremos ganador.

Pablo Londoño Salazar

@pablolondonosa