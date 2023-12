La foto entre Galán y Petro

No quiero ser aguafiestas, pero debo confesar que no creo que la foto entre el presidente, Gustavo Petro, y el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, sea la muestra fehaciente del entendimiento entre los dos líderes. Muy ingenuos quienes lo piensan.

Seamos sinceros, la foto se dio porque ambos llegaron al foro de la COP 28, escenario al que fueron invitados y ninguno de los pudo evitar el encuentro. Encuentro que debía darse no en el exterior, sino en Bogotá y tampoco a la fuerza sino por convocatoria del presidente Gustavo Petro al mandatario electo. Puede que hayan hablado respetuosamente y hayan cruzado uno que otro chiste, esto no significa que sean los nuevos mejores amigos y que ahora el primer mandatario no siga mortificando a la ciudad con su idea de cambiar el modelo de la primera línea del metro en el tramo que corresponde a la Avenida Caracas o que la ministra de Medio Ambiente deje de atravesarse a la posibilidad de extender la Avenida Boyacá hasta la Calle 200, y que la coalición del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá reconozca las bondades del Programa Jóvenes a la U. Hablemos con la verdad, será algo que nunca va a suceder por más que los bogotanos lo deseemos.

Por lo anterior, considero que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, debe actuar con mucha cautela con el Gobierno Nacional y ser firme en su defensa a los proyectos que Bogotá está ejecutando y no permitir ninguna posibilidad de modificación porque es claro que, si lo permite, estos se detendrían quien sabe por cuánto tiempo. Carlos Fernando Galán no puede cometer el mismo error de Andrés Pastrana, quien pensó que retratándose con Manuel Marulanda, entonces comandante de las Farc, ya tenía la paz firmada con el extinto grupo armado ilegal.

La famosa foto de alcalde electo Galán con Gustavo Petro no significa que el primer mandatario está dispuesto a firmar una paz política con Bogotá porque si algo sabe hacer el señor presidente, es buscar camorra, así no exista ningún motivo.

Me da la impresión de que Petro no tiene intención de incluir a Bogotá en su famoso acuerdo nacional porque hasta el día de hoy, no ha invitado de manera oficial al alcalde electo al Palacio de Nariño a dialogar, reunión que desde hace mucho debió celebrarse. Incluso, estando en el foro de la COP28, Petro estuvo trinando sobre su idea de subterranizar parte de la primera línea del metro.



No tengo ni idea en qué consiste el famoso acuerdo nacional que tanto propone Gustavo Petro, pero lo que sí tengo claro es que este debe incluir a la capital del país, respetando la autoridad que sobre la ciudad tendrá Carlos Fernando Galán a partir del 1 de enero de 2024.



Qué pena ser tan aguafiestas pero una foto no es muestra del inicio de una nueva mejor amistad.

@sevillanoscar

Periodista y columnista