La posverdad es un libro sin texto

“Dato mata relato” es una frase endeble y reduccionista. Su espíritu es noble, sin duda: reivindicar la realidad en contraposición a unas narraciones creativas pero incorrectas. Me encantaría que funcionara así. Sería beneficioso para nuestras sociedades que lo medible y comprobable triunfara, pero la realidad es que el dato no mata al relato; incluso, la evidencia es paradójica y muestra que es al revés. La posverdad -término “nuevo” para una realidad antigua- es atractiva y se desentiende de lo veraz. Por eso, durante los siglos XV y XVI las obras que más se leían no eran, precisamente, los tratados de Galileo o Copérnico, sino manuales para convertirse en cazadores de brujas, lo que conllevó a miles de personas, mayoritariamente mujeres, a ser señaladas y perseguidas por información contenida en un libro que, para ese entonces, era el medio por excelencia que nos permitía compartir información de forma abierta y que, por ende, impulsaría el pensamiento científico.

“El peligro no es que sea difícil distinguir lo real de lo falso, sino que esa distinción deje de importarnos” comentaba recientemente en una entrevista el filósofo Michael J. Sandel. Es un argumento poderoso, porque buena parte de los problemas que enfrentamos hoy con la posverdad tienen que ver con el hecho de que dejamos de reflexionar acerca de la relación que tenemos con la información. Frente al auge y crecimiento exponencial de la información (el término post truth arroja 1.200 millones de resultados en Google) que trajo consigo internet y las redes sociales, donde resaltan las noticias falsas, ficciones y demás tipos de desinformación, no hemos sido del todo asertivos encontrando soluciones que nos permitan ser más efectivos en la distinción entre lo falso y lo verdadero. En muchas ocasiones asumimos que información y verdad son sinónimos, cuando no necesariamente lo son.

Los datos, como la ciencia, nos muestran la verdad o una aproximación a la verdad de las cosas, pero por sí solos no tienen la capacidad de unir a las personas, debido a que no generan la conexión emocional que sí logran los relatos. Las historias nos congregan. Sin embargo, esas historias no tienen que ser necesariamente verdaderas. Entonces, en términos de desinformación, la ciencia (o los datos) no puede, por sí sola, luchar contra la desinformación por algo simple, pero profundo: no es emocionante. Y eso trae consigo un riesgo, pues en la medida en que las personas comiencen a restarle importancia a la veracidad de la información, nuestra sociedad se enfrentará a unos ciclos de polarización y pérdida de confianza cada vez más turbulentos.

El problema con la posverdad es que fragmenta a la sociedad, particularmente en su capacidad de confiar en todas las instituciones que la conforman. Y en la medida en que se perfecciona la tecnología, esta podría ser mal utilizada por algunos para difuminar más y más la realidad, con lo que no sabremos si lo que vemos, oímos o leemos es cierto o si estamos siendo engañados. De ahí la necesidad de fomentar el aprendizaje, abrazar la tecnología en clave de ética y promover ideas que nos permitan enfrentar a la posverdad y sus males.

Por eso es urgente que los diferentes actores sociales promuevan el debate de ideas fundamentado en el respeto por la opinión, fomenten espacios de participación ciudadana, impulsen iniciativas y alianzas que busquen entregar herramientas que nos ayuden a identificar fácilmente la información falsa, así como encontrar narrativas atractivas para entregar datos duros sin dejarle espacio a la posverdad y sus cantos de sirena. Si el objetivo de los algoritmos es computar, el de las personas debe ser razonar.

La lucha contra la posverdad no es solo técnica, es literaria. Entendiendo esto, podremos entonces transformar la idea del “dato mata relato” por la de “dato es mejor con relato”. Si no lo creen pregúntense cuál es el libro más leído en todo el mundo, encontrarán que no es ‘El origen de las especies’.