Las redes sociales no siempre ponen mayorías, la tarea de la oposición está en las calles

En la última década, las redes sociales se han convertido en un fenómeno mundial que ha transformado la manera en que las personas se comunican, comparten información y participan en la vida política. A medida que las elecciones se han vuelto cada vez más competitivas y los candidatos buscan nuevas formas de conectarse con los votantes, ha surgido la creencia popular de que las redes sociales pueden "poner presidente" o “gobernantes”. Sin embargo, esta afirmación es simplista y subestima la complejidad de los procesos políticos. Por ello, considero que vale la pena reflexionar sobre su alcance y la forma en que algunos líderes de oposición en Colombia están sobredimensionando sus bondades.

TikTok ha sido una de las redes sociales que más ha crecido desde la pandemia y es utilizada especialmente por el público más joven. En la pasada contienda electoral en España, los partidos políticos también se sumaron a la moda y buscaron lograr un buen número de seguidores en esta plataforma con vídeos controversiales.

La derrota del partido Vox en España, un partido de ultraderecha y que se posicionaba en redes sociales como Tiktok, la red social que más fuerza tomó después de la pandemia, en donde el Vox, liderado por Santiago Abascal era la que más seguidores tenía antes del 23 julio, con 253.800 seguidores aproximadamente, seguida del PP, con 72.700 seguidores y el PSOE, con unos 38.000 seguidores. Sin embargo, la derrota fue para el partido Vox, quien a pesar de tener más seguidores en una red social en tendencia como Tiktok, no vio materializar esos seguidores en apoyo electoral.

Es importante comprender que las redes sociales son herramientas tecnológicas que facilitan la interacción entre personas. Aunque su alcance es alto y su capacidad para difundir información es impresionante, en ocasiones se sobredimensiona su influencia y poder. Son los ciudadanos quienes votan y eligen a sus representantes, y las redes sociales, por más influencia que tengan, no reemplazarán el proceso democrático. Hoy impulsados por esa sobredimensión en el impacto de las redes sociales, algunos están apostando por el voto de opinión y están dejando de lado el contacto más allá de las redes sociales con las comunidades y el electorado.

Si bien las redes sociales pueden ser utilizadas como plataformas para la promoción de candidatos y campañas políticas, esto no garantiza per se su éxito electoral. La calidad de un candidato, su mensaje, y su conexión con el electorado son factores mucho más determinantes en el resultado de una elección.

Las redes sociales pueden amplificar mensajes y llegar a nuevos públicos, pero no eligen candidatos. Sin ir tan lejos, en Colombia, hemos tenido casos de candidatos con una fuerte presencia en redes, sin embargo, no ha representado apoyo en las encuestas, como es el caso de Jaime Arizabaleta, activista de derecha que se postuló de candidato a la alcaldía de cali y pese a ser un fuerte influenciador y posicionar varias tendencias en la red social, a junio no figuraba en las encuestas y esta semana desistió de su candidatura.

Aunque las redes sociales han sido utilizadas exitosamente en movimientos sociales y protestas políticas, su impacto en la elección de gobernantes es limitado. Estas plataformas pueden ser poderosas herramientas para la movilización y la expresión de demandas ciudadanas, pero no determinan directamente los resultados de elecciones regionales o presidenciales.

Se puede mencionar, que en 2022 en Colombia fueron muchos los influenciadores y activistas de redes sociales que llegaron al Congreso o al Senado, sin embargo, hay que tener presente que su influencia tuvo un gran impacto en los años previos, específicamente en 2020 y 2021, cuando el electorado estaba limitado a salir de sus casas y la digitalización llegó a su máximo pico. Sin embargo, después de 2022, la gente está regresando a las calles y algunos ya están saturados de la digitalización, por lo que vale la pena evaluar nuevas estrategias.

También hay que tener presente que las redes sociales pueden fomentar la polarización política al crear "burbujas" de información en las que los usuarios solo ven contenidos afines a sus creencias y valores, y el algoritmo de muchas de las redes sociales mostrarles perfiles que ya siguen y con los que interactúan con frecuencia, cayendo en la sobredimensión de su aprobación,

Finalmente, es importante tener en cuenta que no todas las personas tienen acceso o hacen uso de las redes sociales. Existen segmentos significativos de la población que no participan activamente en estas plataformas o que prefieren informarse a través de medios tradicionales. Por lo tanto, las redes sociales no representan la totalidad del electorado ni pueden influir en la totalidad de los votantes. Por ello, no solo es importante aparecer en medio de marchas y ejercer activismo, sino también tener cercanía con las comunidades y el electorado.

En conclusión, si bien las redes sociales han revolucionado la forma en que las personas interactúan y se involucran en política, no tienen el poder de "poner presidente" o “gobernantes locales”. La elección de un líder político es un proceso complejo y multifactorial que involucra a múltiples actores y dinámicas sociales, económicas y culturales. Las redes sociales pueden desempeñar un papel importante en la difusión de mensajes políticos y en la movilización ciudadana, pero la verdadera decisión recae en los ciudadanos en el momento de ejercer su derecho al voto.

@alvaronarvaezr