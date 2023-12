Cuando se hace el ejercicio de mirar con detenimiento las imágenes recolectadas por los periodistas de Noticias RCN en varias regiones del país para realizar un especial sobre el secuestro, es imposible no sobrecogerse de tristeza. Creer que después de anos de ver tantas cosas crueles y absurdas por cuenta de este oficio, las lágrimas de una esposa que se deshace por la incertidumbre de no saber nada de su esposo desde hace meses, no lo van a golpear a uno, es la más tonta de las mentiras.

Observar a un hombre octogenario, curtido por años de trabajo honesto, derrumbarse porque a su hijo se lo Ilevaron una tarde cualquiera unos criminales armados, conmueve las fibras más profundas. Mirar a un bebé de meses, que aún no entiende muchas cosas, tratar de descifrar las explicaciones de la mamá sobre la prolongada ausencia de su papá, Ilena de rabia.

A Juan Carlos, lo secuestraron cuando iba a Ilevar a sus hijos al colegio. Acababa de salir de su casa en el carro. A pesar de que hago el mayor esfuerzo, no me alcanzo a imaginar la mirada de los dos pequeños ante semejante agresión. La sorpresa saturada de angustia al sufrir esa escena tan dramática. ¿Qué les habrá pasado por su cabeza mientras veían cómo obligaban a su papá a meterse en una camioneta y partir quién sabe para dónde? ¿Cómo explicarles a esos niños de 4 y 6 años lo que sucedió y por qué?

A Fabián, los delincuentes se lo Ilevaron mientras estaba en una fiesta familiar. Salió a mover su vehículo unos metros y nunca regresó. ¿Quién entiende eso?, ¿cómo seguir con la vida después de algo así?

A Sanín, de 87 años, lo emboscaron cuando regresaba de su finca. Nadie de sus amigos y familiares logra descifrar qué piensa un criminal que es capaz de someter a un hombre de esa edad a tan dolorosa tortura. Desde hace siete meses no tienen noticias de su paradero.

Saber que hoy, a esta hora, hay familias enteras padeciendo esto sin razón, debería sacudirnos. Y escuchar el cinismo de alias Antonio García, del ELN, "justificando" los secuestros; es de verdad indignante. Pretender hacerle creer a la opinión pública que se trata de "retenciones con propósitos tributarios", es inaudito.

El argumento de que como son una organización pobre, sus estructuras tienen la orden de realizar "operaciones" para conseguir finanzas, duele.

Mientras tanto, el país, sin querer, regresa a esos tiempos desapacibles en los que las pruebas de supervivencia eran noticia. Donde veíamos pasar el tiempo mientras decenas de personas se morían de a poquitos en la selva, encadenadas y humilladas.

No es justo que todavía haya secuestrados, no es justo que aún este delito este contemplado en "todas las formas de lucha". Me resisto a creer que esto este pasando y que volvamos al "mientras no me pase a mi". Por eso, no dejaremos de gritar a voz en cuello ¡libérenlos ya!

Debería ser una sola voz porque no podremos recibir esta Navidad totalmente en paz mientras sepamos que uno solo de nuestros compatriotas esta sometido a esta infamia, no podremos recibir el Año Nuevo con ilusión, si sabemos que en alguna montaña un colombiano amarrado a un árbol, sobrevive aferrado al recuerdo de su familia y a la ilusión de que, mas temprano que tarde, los suyos Ileguen a un acuerdo de plata y los criminales decidan soltarlo.

Mientras en las mesas de diálogos se hacen pulsos entre el Gobierno y el ELN sobre este delito, seguimos observando la dolorosa procesión de esposas, hijos, padres y amigos; solos, agotados de Ilorar, abandonados a su suerte, tratando de que alguien entienda la dimensión de su dolor y les ayude a salir de esta inexplicable angustia y al secuestrado la posibilidad de regresar vivo.

Según las cifras oficiales, hay veintiuna personas secuestradas en el país. Estas líneas son un pequeño homenaje a ellas, a su valor para resistir lo indecible, a la persistencia de sus familias, a sus lágrimas, a su desasosiego y también a su esperanza, esa que se convierte en ejemplo para todos y el arma más poderosa contra los que tercamente nos quieren someter a la oscuridad del miedo y la amenaza.