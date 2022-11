No juguemos a cumplir. 

Hoy existe en el país un intenso debate alrededor de las pensiones, pero no nos equivoquemos, no es únicamente por la reforma que plantea el gobierno, este es un debate que ha estado “en el congelador” durante mucho tiempo -como muchos otros- y que en el fondo es una discusión sobre si ha funcionado o no el sistema pensional en Colombia.

Primero lo primero: el sistema pensional colombiano está compuesto principalmente por dos regímenes alternativos, uno público, de reparto, que lo administra Colpensiones y uno de ahorro individual, en donde existen varias administradoras privadas con unos regímenes especiales, algunos plenamente vigentes y otros que están tendiendo a desaparecer. Pero, ¿qué es lo que se dice? principalmente que existe un problema estructural indistinto a los regímenes, y es que al final del día los que logran pensionarse en el país son unos pocos, ya que la famosa “taza de fidelidad” (que son los que cotizan con regularidad) es muy baja, y que estos son solo el 40%. De este porcentaje realmente llegan a pensionarse el únicamente 60% de estos, es decir, gran parte de la población colombiana se queda sin una pensión.

Por otro lado, algunos argumentan que la evidencia ha demostrado que en el régimen de reparto público (Colpensiones) se obtiene una pensión igual al doble de la que se consigue en el régimen de ahorro (privado), y aquí es donde entra en conflicto las posiciones acerca del sistema, porque efectivamente lo que dice el Gobierno con su propuesta de reforma, y con el sistema de pilares es que se pasarían automáticamente el 90% de los afiliados a las AFP (fondos privados) para el régimen público que maneja Colpensiones, aludiendo precisamente que necesitamos más personas pensionándose y en el régimen público para este fin, es más eficiente que lo que ha logrado hacer el régimen privado.

Ahora bien, en la luz del debate lo que parece que no se está poniendo sobre la mesa, o por lo menos no cobrando la importancia que amerita, es que este pilar puede tener un efecto dominó adverso, sobre todo en la manera en que el régimen público quiere utilizar estos ahorros, y permítanme aquí conectarlo con otro de los pilares propuestos, que es el pilar “solidario”, el cual busca crear una renta básica correspondiente a medio salario mínimo (aproximadamente 500 mil pesos) con el que se busca cobijar a aquellos que no logran acceder a una pensión en el país, es decir la mayoría de los colombianos, esto acarrearía alrededor de 20 billones de pesos anuales (otra reforma tributaria, cada año).

Y honestamente, podemos reconocer que las inversiones que se han hecho desde los fondos privados no cumplen con la necesidad de esas personas que hoy están necesitando una pensión, incluso ha habido casos donde las cosas no han salido bien (puente Chirajara) pero lo que no puede pasar es el “todo vale” para cumplir promesas de campaña, con este último pilar no estaríamos haciendo más que gastar el trabajo (ahorro) de algunos y regalárselo en subsidios a otros y esto en un País que esta ávido de crecimiento, y que tantas personas, indistintamente del régimen, han trabajado toda una vida, cotizando, para tener por lo menos la esperanza de pensionarse, no es serio y mucho menos responsable. Y aquí sí debemos ser claros, el Estado así como tiene la responsabilidad de hacer “rendir” y cuidar el dinero de la gente que ellos administran, también tienen la responsabilidad de hacerla rentar, de invertirlo responsablemente. No podemos disfrazarnos únicamente de “papa Estado” para cumplirle a unos y al mismo tiempo ser irresponsable con todos.

Hay fórmulas, hay manera de dar el debate a donde se pueden llegar a consensos de la mano de todos los actores, incluso con quienes no se pensionan y no trabajan en la mesa, pero el camino mas fácil, no siempre es el camino correcto.

No juguemos a cumplir.

@fredysanchezk

Politólogo - gerente del desarrollo (MDP) Uniandino