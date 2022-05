En 2022 somos el refugio para los peruanos, chilenos, nicaragüenses o venezolanos qué no defendieron a sus países en libertad, por eso no la podemos perder, por eso el 29 de mayo será un día en el que no podemos poner a prueba de 8 de la mañana a 4 de la tarde lo que hemos conseguido durante tantos años y con tantos sacrificios.

Los colombianos enfrentamos el reto de mantener un crecimiento económico envidiable, del 8.5% comparado con el 2021 y el tercero con mayor crecimiento en países de la OCDE, reconocido como un ejemplo, en Colombia todo no está mal, si miramos a los países vecinos que no entregaron todo, hoy sobreviven y buscan cómo alimentar a sus familias aquí.

En Colombia el reto no es caminar hasta el siguiente país sino mantener la libertad de la que hoy gozamos, esa libertad y democracia nos asegurará mantener las familias unidas y no unos en el país y otros en los semáforos del mundo.

Este es el principal reto, no vamos a caminar hasta el siguiente país vamos a defender el nuestro, porque el nuestro, es el faro de libertad de América Latina.