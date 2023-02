Nos quieren Claudicar la 7ª

Desde finales del año pasado, he venido denunciando los impactos negativos que traerá el Corredor Verde. Un proyecto que nos costará 3 billones de pesos, que no es de movilidad tal como lo presentan en la página web y que va a impactar directamente a 280 barrios donde residen más de 900.000 ciudadanos. Este proyecto de urbanismo y paisajismo, que talará indiscriminadamente los árboles actuales, afectará la vida diaria de adultos mayores y pondrá en riesgo la viabilidad de más de 10.000 comercios entre pequeños y medianos, no lo quieren imponer y según lo dicho por la alcaldesa y el director del IDU en varios medios, abrirán su licitación en la segunda quincena de marzo.

Esté, es un proyecto que generará un inmenso colapso en la movilidad del oriente bogotano y que a buena hora, la ciudadanía evidenció la semana pasada con un plantón pedagógico realizado entre las calles 94 y 92, puntos neurálgicos del proyecto. Cabe señalar, que en estos puntos, la alcaldesa quiere prohibir el paso total de cualquier tipo de vehículo desde la Calle 92 hasta la 28, donde no va a existir ningún carril para ir de norte a sur, obligando a la ciudadanía a salir de la 7ª por la calle 94 y buscar la carrera 11 o continuar por la séptima y verse obligado a tomar la Avenida Circunvalar por un puente de un carril, ya que no habrá paso al sur y la bajada al occidente por la calle 92 será eliminada. Todos sabemos, que hoy no le cabe un carro más a lo que llaman en el proyecto vías alternas y que reemplazarán el flujo de la Carrera 7ª-

¿Qué pasará con las rutas escolares, ambulancias, carros de bomberos, vehículos de carga, taxis, motos y vehículos particulares?

Ojalá algún día nos den respuesta, ya que la administración no ha sido capaz de contestar esas inquietudes, entre otras en ninguno del los espacios que se han convocado en las últimas semanas y que han querido empaquetar como socialización a dos semanas de abrir la licitación.

Hay que señalar, que este proyecto, nunca tuvo una socialización debida, la administración se jacta en decir, que ha sido el proyecto con mayor socialización en la historia del distrito, donde participaron en la etapa de co-creación 50.000 ciudadanos, algo así como el 5.5% de las personas que residen en los 280 barrios que se verán directamente impactados. ¿Ustedes creen que eso es una socialización?

Alcaldesa, por favor escuche a la ciudadanía, este proyecto no se necesita, es mejor concentrar sus últimos meses de gobierno en terminar las obras que hoy no alcanzan una ejecución mayor al 15%. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las obras de valorización? Según el último informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, de los 16 proyectos, 14 están atrasados y 5 de ellos, lo están entre el 15% y el 70%. Así mismo, ocurre con la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, donde existen atrasos en 8 de los 9 contratos.

Así no se puede señora alcaldesa, la negligencia y la pobre gestión pública no se le puede cargar a la ciudadanía. Los carros y bogotanos, no son los enemigos de la ciudad. Con el mayor respeto, los enemigos son la falta de gerencia, el desgobierno y la falta de ejecución que al final terminan convirtiéndose en corrupción.

El corredor “verde” no se necesita, no permitamos que se entierren 3 billones de pesos y con esto, destruyan la principal arteria y patrimonio vial del oriente bogotano.

@camilorubianobe