Nuevos gobiernos vs. gobierno Petro

Pese a todas las dificultades económicas y políticas, que eran previsibles con la llegada del gobierno de izquierda al poder, hoy es palpable la sensación de nuevo aire que llegó con los elegidos hace dos meses. No se trata solo de renovación de la política. Todo hay que decirlo, lamentablemente se reeligieron maquinarias tradicionales en muchos lugares. Algunas casas políticas protagonistas de escándalos de corrupción recientes y del pasado, cambiaron de caras, pero no de formas, y se volvieron a hacer al poder. En otros lugares, la esperanza le ganó a la politiquería.

No se trató de un triunfo de la derecha, ni del enigmático centro. Se trató de una nueva generación de políticos que, por lo general, prometieron coherencia, rodearse mejor, superar el populismo, combatir de frente a la corrupción, arreglar y cuidar las finanzas públicas, y sacar adelante proyectos de ciudad y región. No son antipetristas por definición, pero muy pocos de los alcaldes elegidos de grandes ciudades, y de los gobernadores, militan o son afines al proyecto del Pacto Histórico. Desde enero tendrán que trabajar con Petro y su gabinete, está claro. Seguro muchos lo harán en una relación de cordialidad, otros querrán protagonismo yendo en contravía de cuanto anuncio haga el gobierno nacional. En este punto, cuando se asoma una recesión y una crisis política sin precedentes, al país no le convienen más divisiones ni peleas entre políticos. No puede convertirse en una competencia, ni un ring de boxeo. Pero inevitablemente los ciudadanos van a comparar a los nuevos gobiernos regionales y locales, versus el desempeño del gobierno Petro.

El gran reto de los nuevos gobernantes será demostrar que sí son capaces de ejecutar proyectos que estén en línea con lo que prometieron, de gestionar más recursos, de reconciliar a la sociedad, de liderar a la fuerza pública y combatir el crimen, que se articulen con sus vecinos y saquen adelante iniciativas regionales. Pero por encima de todas las cosas, estos nuevos alcaldes y gobernadores que se posesionarán, tienen que demostrar que son responsables con los recursos públicos. Les entregamos la confianza mediante el voto de cuidar y dar buen uso a la plata que todos -a la fuerza- pagamos.

Lo menos que pueden hacer es corresponder a ese deber. Los colombianos de todos los rincones estamos cansados de escándalos de corrupción, de ver despilfarro, de que las administraciones se dediquen a financiar lujos y comodidades con el erario que con tanta dificultad financiamos mediante impuestos, y de que sus prioridades no sean las de sus comunidades. A todos nos indigna que se roben la plata que debería ser para erradicar el hambre, para llevar agua o alcantarillado, o energía eléctrica, a lugares que no los tienen. Queremos ver un país mejor conectado en vías, con medios de transporte más eficientes; tener mejores ambientes para hacer empresas, y para que a las empresas de otras partes, les den ganas de venir a nuestro territorio.

A los alcaldes y gobernadores hay que decirles: No solo son sus ciudades y departamentos, sino toda Colombia la que espera mucho de ustedes. No podrán resolver los problemas de toda la sociedad, nadie lo puede hacer, pero en sus periodos de cuatro años esperamos que los recursos públicos que les tocará administrar, no se pierdan, se optimicen, y se destinen a lo que les sirva a sus territorios para ir hacia adelante. No a fortalecer sus intereses políticos particulares. Eso solo se logra con autoridad y ética, dando ejemplo y líneas claras para sus funcionarios, permitiendo el ejercicio del control ciudadano, político y fiscal. La transparencia es una decisión, no puede ser solo una imposición.

El mundo observa a Colombia. Es decisión de ustedes si nos permiten sacar pecho, o nos obligan a taparnos la cara. El país no aguanta otros cuatro años de decepción.