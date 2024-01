Liberalismo sin piedad

Entre todos los mensajes de odio y pésame que recibió esta semana Piedad Córdoba, hubo uno que me capturó. Describía su legado como el de una “verdadera liberal”. Al principio me causó gracia: ¿qué podía tener de liberal una señora que defendía abiertamente un modelo autoritario y represivo como el venezolano?

Luego pasé de la risa a la curiosidad. ¿Por qué habrá tanta gente creyéndose liberal últimamente? Desde Petro en campaña diciendo que él era un liberal progresista, hasta Milei hoy con su slogan de “¡Viva la libertad, carajo!”. Si gente con pensamientos tan lejanos uno del otro puede ser liberal, uno o ambos deben estar equivocados.

¿Qué es entonces un “verdadero liberal”? Describir todos los valores liberales en un espacio como este es imposible. Parece ser una mezcla de principios como liberad individual, autonomía, separación de poderes, derechos individuales, defensa de las minorías, razón y moderación.

Aunque no soy nadie para definir qué es un verdadero liberal, creo que es más fácil definir lo que no es. Ni Petro ni Milei lo son. Aquí solo un par de motivos: Más allá de sus simpatías por el modelo chavista, que se raja en separación de poderes, el gobierno Petro se ha destacado por su renuncia a la razón. “La voluntad del pueblo”, que opaca cualquier señal de autonomía y libertad individual, justifica que continuemos con una reforma a la salud claramente inconveniente, incluso si es el mismo pueblo ha dicho que no está de acuerdo con ella (encuestadoras neoliberales, seguramente).

Milei no se queda atrás. La protección de grupos vulnerables es, según él, un deber que se sale del alcance del Estado. La garantía formal de derechos, es decir que ante la ley todos sean iguales, es suficiente. Decide ignorar que la ley no evita necesariamente la discriminación y el prejuicio: racismo, machismo y homofobia todos borrados de un plumazo.

Y más allá de sus diferencias, Petro y Milei carecen de un valor fundamental para el liberalismo: la moderación. La libertad individual inevitablemente hará que tengamos visiones de mundo diferentes, incluso sobre lo que significa poner el liberalismo en práctica.

Por ejemplo, el dogmatismo ecológico que caracteriza al gobierno actual le impide ver que su propuesta de transición energética puede generar pobreza. Su lucha por las libertades individuales futuras pasa por la disminución de las libertades de los más vulnerables. Su propuesta de reforma pensional, basada en la creencia loable de que la vejez debe ser digna hoy, debe ser pública así no tengamos como sostenerla en el futuro para quienes son jóvenes hoy.

Milei, por su parte, reduce al liberalismo a una ortodoxia económica que ni el mismo Hayek defendería. Incapaz de observar que ese modelo nos llevó al colapso económico de 2009, reduciendo las libertades de millones. Negando la existencia de fallas de mercado como los monopolios, que reducen las opciones para el ejercicio efectivo de la libertad individual. Reduciendo a cualquier intervención estatal al colectivismo, como si Keynes no hubiese sido también liberal (¡y amigo de Hayek!).

Un poco triste que el liberalismo se haya puesto de moda, pero que no parezca haber ningún liberal a la vista. Yo no sé quién sea un verdadero liberal. Pero hasta que lo encontremos tocará defender el legado de las ideas liberales sin piedad.