¿Nos olvidamos de Gaza?

Con más de 20.000 inocentes asesinados de los cuales son más de 10.000 niños, hoy la comunidad internacional sigue sin hacer nada para parar una de las peores masacres y tragedias humanitarias de los últimos años en el sistema internacional.



Hoy en el conflicto palestino israelí no solo tenemos un frente de guerra sino tres: el primero al sur en Gaza que es el que hemos visto todos por televisión, donde cabe anotar que este frente de guerra no solo se ha limitado al territorio palestino, sino que Israel ha bombardeado al otro lado de la frontera con Egipto en la ciudad de Rafah. El segundo frente de guerra está al norte en la frontera con el Líbano, donde el ejército de Israel y Hezbollah adelantan combates y donde los israelíes cruzaron la frontera bombardeando dentro del territorio libanés. Y el tercer frente de guerra es en Cisjordania, donde se han presentado fuertes combates.

Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos han sido la constante, desde las cometidas por Hamas al atacar a civiles y secuestrarlos hasta las cometidas por el Ejército de Israel en una respuesta brutal contra la población civil. Sin lugar a dudas esta es una de las mayores violaciones documentada por instituciones serias como Médicos sin Fronteras, Human Rights Watch, UNRWA y el mismo despacho del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien denunció públicamente en su cuenta de X, cómo israel ha bombardeado hospitales, colegios, campos de refugiados e iglesias, todos estos bienes protegidos por el DIH.

Desproporcionalidad de la fuerza: como muchos analistas han manifestado, lo de Israel hace rato dejó de ser legítima defensa para convertirse en una masacre de inocentes. Y es que todos utilizamos el término guerra para referirnos a lo que sucede en Gaza pero si vamos a la teoría de la guerra acá no existe en estricto sentido ya que las capacidades militares de los actores son completamente asimétricas. Mientras el ejército de Israel es la quinta potencia militar del mundo con capacidad nuclear, Palestina no tiene ejército ni armada ni fuerza aérea. Lo único que tiene es un cuerpo de policía. El poder militar de Hamas es de milicias y no de un ejército regular.

Pero lo grave es que esta confrontación no se adelanta en teatros de operaciones convencionales, como los de Ucrania donde se encuentran dos ejércitos regulares. Además, el ejército ucraniano es respaldado por las fuerzas militares de Estados Unidos y el poder militar de la OTAN. En Palestina, en cambio, son bombardeos contra la población civil en zonas urbanas. Esto no es una lucha entre ejércitos regulares, entonces no se pueden igualar a las partes.



Es tan terrible el bombardear a civiles que el mismo Vladimir Putin que ocupa ilegalmente Ucrania salió a decir que no era recomendable utilizar material pesado en zonas urbanas, de tal magnitud es la situación. Además de lo anterior, pedirle a un millón de personas que salgan de sus casas en 24 horas porque darían paso a un bombardeo aéreo en sus casas es uno de los desplazamientos forzados más grandes del mundo. Frente a esto Naciones Unidas se pronunció frente a la ilegalidad y brutalidad de la situación y evidentemente no pasó nada. Hoy sigue el conteo del bombardeo de hospitales, escuelas, campos de refugiados e iglesias sin que pase nada ante los ojos del mundo. Ante otros genocidios la excusa de la comunidad internacional era que no sabían o se enteraban tarde. Hoy todos, absolutamente todos, estamos viendo un genocidio por el celular e igualmente no pasa nada.

@nestorrosania

Director de Periodismo de conflictos