¿Quiénes son los congresistas?

Nadie en Colombia duda de la existencia de congresistas que abusan del lugar que tienen dentro del Estado para conseguir mayores privilegios de los que tienen, en este caso el número de escoltas y carros que le son asignados para su seguridad.

Para que esta situación cambie se requiere del control ciudadano, y esto será posible sí se conoce los nombres de quienes abusan de este beneficio porque el carro blindado con escoltas se convirtió en la mejor demostración de crecimiento personal, de estatus y de nivel de vida. En pocas palabras, es el mayor símbolo de la extravagancia y excentricidad de algunos personajes de la vida política en nuestra nación.

Es por esto que invito al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, a decirle a los colombianos quienes son los congresistas que, durante el fin de año de 2023, pidieron un mayor número de carros blindados con el argumento de que los necesitaban porque estaban de vacaciones.

Para nadie es un secreto que el servicio de protección que se les brinda a los políticos en Colombia, es utilizado por el personaje al que le es asignado para que lleve a los hijos al colegio; recojan a la esposa en el trabajo y la acompañen a hacer sus compras en un almacén de zapatos, ropa, también al salón de belleza, y es utilizado además para que les paguen los servicios de luz, agua y gas.

Todo lo anterior, como una clara muestra de poder porque entre más carros y escoltas, mayor respeto se cree merecer por parte de la sociedad del común.

Esto es lo que hay que cambiar y aquí es necesario el control ciudadano que solo podrá hacerse efectivo si se obtiene la información que se pide y que el director de la UNP se niega a entregar, porque según dice, su integridad corre peligro y que además no quiere problemas con los congresistas.

Parece que el doctor Rodríguez olvida que el servicio de protección que brinda el Estado a los congresistas no se paga con la tarjeta de crédito del presidente del Senado sino con el dinero del recaudo de los impuestos de los colombianos, quienes tienen todo el derecho de evitar ese tipo de abusos.

Nada hace el director de la UNP denunciando en los medios que algunos congresistas están solicitando mayor número de carros y escoltas para poder disfrutar de sus vacaciones, sin decir de quienes se trata. Eso y no decir nada es lo mismo porque el control ciudadano no podrá hacerse efectivo o es que acaso, ¿es esa la intención?, es decir, no denunciar las situaciones anómalas de manera completa para que no suceda nada. Si es así, lo invito a que sea sincero y lo diga también.

Los colombianos queremos saber quienes son los congresistas que pretenden que se les consienta sus extravagancias y excentricidades, y usted señor director de la UNP no puede ni debe prestarse a este tipo de caprichos cediendo a las amenazas de un supuesto llamado a control político, porque al fin de cuentas usted no tiene nada que temer o ¿me equivoco acaso?

@sevillanojarami