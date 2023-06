Petro es víctima de su terquedad

Difícil le va a quedar al Gobierno Nacional rearmar la coalición de partidos para que respalden sus proyectos en el Congreso de la República, cuando el mismo Ejecutivo durante su primer año de gestión se dio un autogolpe al cerrar sus oídos, pretendiendo que senadores y representantes de fuerzas políticas diferentes al Pacto Histórico que brindaron su apoyo en un comienzo, obedecieran ciegamente y se limitaran a votar positivamente los proyectos sin presentar sugerencia alguna.

Ninguna coalición de apoyo o respaldo a los gobiernos sean locales o nacionales funcionan de esa manera y Gustavo Petro lo sabe muy bien, en primer lugar, por su amarga experiencia en Bogotá con una alcaldía donde tuvo más de la mitad de los concejales oponiéndose a todo cuanto hacía y decía no importa si era bueno o malo.

En segundo lugar, porque conoce muy bien la manera como actúa la política en Colombia donde para bien o para mal, está hecha con base en transacciones burocráticas.

Ningún partido diferente al Pacto Histórico va a votarle los proyectos al presidente Gustavo Petro sin nada a cambio. Esa es la realidad de la política en Colombia y eso no va a cambiar de la noche a la mañana por más que quisiéramos.

Así funcionó en el Gobierno de Andrés Pastrana con su Alianza Por El Cambio donde estuvo la mitad del Partido Liberal, y no precisamente a cambio de nada; así funcionó también la administración de Álvaro Uribe Vélez y por supuesto sucedió lo mismo en las presidencias de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Sí es verdad que Petro quiere rearmar la coalición de Gobierno, va a tener que someterse a lo que pidan los partidos que acepten acompañarlos y no solo renombrar al gabinete que le acompaña sino además ceder en algunos puntos de las reformas a la salud y laboral. En pocas palabras, será víctima de su terquedad.

Distinto hubiese sido si en lugar de nombrar a una activista como Carolina Corcho, se hubiese nombrado a Guillermo Alfonso Jaramillo en el Ministerio de Salud para que dialogara con ACEMI, lo mismo que con las facultades de Medicina de las diferentes universidades, las asociaciones médicas, partidos políticos y sectores de la sociedad civil, creando un ambiente favorable a una reforma a la salud, para luego si presentar el proyecto a consideración del legislativo.

De igual manera se debió proceder con la reforma política y la reforma laboral, pero ya no hay nada que hacer y teniendo en cuenta que no se puede llorar sobre la leche derramada, en adelante Petro y sus ministros deben darse al dialogo y entender que las discusiones y los debates de los proyectos de reformas se dan en el Congreso de la República y no en la Plaza de Bolívar.

Nada gana el presidente convocando a marchas para tratar de presionar a un Congreso que históricamente a legislado a espaldas del pueblo. Lo único que ha logrado es que la oposición pesque en rio revuelto convocando a contramarchas, provocando de paso que este país caiga en una especie de ‘Patria Boba’, donde mucho se discute y muchos se pelean y se insultan mientras los problemas crecen.

@sevillanoscar