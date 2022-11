Un balance pendiente

100 días son la disculpa perfecta para hacer el primer corte de cuentas de un gobierno que por lo menos ha sido intenso, por momentos contradictorio y, en cualquier caso, polémico. Seguro habrá escenarios adecuados para medir la reforma tributaria, la paz total, la transición energética y tantos otros temas que completan la agenda del Pacto Histórico.

Sin embargo, hay uno que parece no ocupar agenda alguna y que en cambio nos afecta nuestra cotidianidad y nos hace la vida imposible: la violencia exacerbada que nos consume día tras día. Con estos niveles de intolerancia es inviable cualquier sociedad y eso sí que nos debería preocupar. No hay plan económico que valga, ni mucho menos paz y qué decir del medio ambiente si los llamados a ejecutar esos propósitos están repletos de una bronca infinita. De qué estamos hechos los colombianos que en apenas instantes pasamos de ver lo más hermoso, a lo más odioso del espíritu humano.

En las últimas semanas frente a nuestros ojos han desfilado los seres más valiosos, pero también otros simplemente despreciables. Hay algunos ejemplos, como el de una mujer energúmena que abofetea a una azafata que cometió el "error" de pedirle que se pusiera el tapabocas antes de abordar un avión. O el reconocido periodista que "molió" a golpes a su expareja ante la mirada impasible de su mejor amigo. O qué tal en lo que se convirtió Transmilenio, que en algún momento alcanzó a ser el símbolo de una ciudad pujante, ahora es la gris estampa de una sociedad incapaz de respetar.



En sus destruidas estaciones y maltratados buses suceden abusos contra jóvenes, mortales disputas, atracos masivos y descontroladas protestas, que solo terminan cuando ya no queda un vidrio más por romper. Parece que contra este sistema se desatan la ira y el odio contenidos y como no se puede defender, lo atacamos sin compasión, como si fuera el culpable de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de nuestra pereza, es como el saco de arena donde desfogamos nuestras frustraciones.

También son recurrentes los videos en redes de enjambres de atracadores que se abalanzan contra su indefensa víctima para robarla y humillarla y así recordarle que en esta selva el más cruel vence. Y tal vez lo más triste es nuestra capacidad de indignación que cada vez es menor. Ya nadie se duele y si acaso alguna autoridad aparece es para recordarnos que es mejor hacerse el de la vista gorda y tratar de sobrevivir a riesgo propio.

Es tan poderoso el mensaje de los violentos que rendirse es una opción real como en aquella película en la que el gobierno les ofrece a los ciudadanos 12 horas para cometer cuantos delitos quieran sin castigo alguno o como en 'Mad Max', el clásico del cine, en donde el más fuerte simplemente doblega al débil.

Uno creería que todo termina aquí, que el pesimismo podría consumirnos y la apatía fácilmente podría ser nuestro credo, pero no, no todo termina aquí. Hay otros colombianos en los que vale la pena creer como Linda, la hija del pensionado y la repostera. Jessica, el orgullo de su mamá, una vigilante madre soltera o Luisa, la menor de la familia del electricista y la analista de facturación y las otras jóvenes deportistas que con sus goles y sonrisas nos dieron la mejor lección en años.



¿A qué le vamos a apostar? Al talante del colombiano bueno, al de la voluntad que no se quiebra o al que nos somete al terror en las calles.

100 días no son suficientes para evaluar ningún gobierno, pero más allá de los logros o errores, esta realidad trasciende los cuatrienios y los partidos, supera a los ministros y sobrepasa a los burócratas. Aquí estamos nosotros, los colombianos frente al espejo, mirándonos con toda crudeza y con la posibilidad de escoger nuestro destino, más allá del gobierno de turno.

Este es un balance que tenemos pendiente.