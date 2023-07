¿Unir a Colombia y Panamá?

Analicé con detenimiento la propuesta del candidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, de impulsar un proyecto por vía terrestre que una a Colombia y Panamá atravesando el Tapón del Darién, utilizando parte de los territorios del Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó.

La propuesta suena interesante, no solo por los beneficios económicos que traería para los municipios del Chocó y de Antioquia, sino además porque obligaría a nuestro país a ejercer presencia de Estado en una región que históricamente ha sido abandonada y dejada a merced de la ilegalidad. Sin embargo, la pregunta que me llegó luego de leerla fue: ¿Qué tanto compromiso tendría el Gobierno Nacional con una idea de esta magnitud?

Esto no se limita únicamente al tema financiero, porque es claro que al tratarse de una obra de gran infraestructura tendría que estar respaldada por la banca internacional. Además, de lo anterior, será necesario tener en cuenta el tema de la vigilancia que debe ejercer Colombia en la frontera con Panamá, que valga decirlo, es un territorio donde reina una mafia transnacional que va y viene con extranjeros y colombianos que buscan llegar de manera irregular a los Estados Unidos.

Por supuesto, se debe agregar también la lucha contra los grupos irregulares que hacen presencia en la región como el ELN y el Clan del Golfo, que a diario se pelean por controlar las rutas del narcotráfico, la explotación ilegal de minería y la extracción irregular de madera que incluye la tala indiscriminada de árboles.

Toda esta tarea le correspondería en gran medida al Gobierno Nacional, y es por esto que pregunto si el presidente Gustavo Petro está dispuesto a asumir esta misión.

Debo confesar que tengo dudas sobre el compromiso que el Ejecutivo tendría en esta materia porque hasta el momento ha mostrado un papel bastante flojo en materia de seguridad y manejo del orden público en el país, especialmente en un territorio como el Tapón del Darién donde la criminalidad hace lo que se la gana.

Me alegra saber que a la campaña por la Gobernación de Antioquia llega esta propuesta que debió ejecutarse desde tiempo atrás, y que bueno que haya alguien dispuesto a concretarla para volverla realidad, pero así mismo, me gustaría conocer también la opinión del presidente Gustavo Petro, porque es un tema que no se limita a llevar unos cuantos bultos de cemento a la región, también requiere de presencia estatal, tarea que le corresponde al Ejecutivo.

¿Cuál es entonces su compromiso con este asunto presidente Gustavo Petro?

