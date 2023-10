“Whataboutism” colombiano

En inglés existe un término coloquial para referirse a desviar la atención en una discusión. El whataboutism, algo así como “y este queísmo”, es la práctica de desviar la atención de una pregunta o acusación, trayendo otra contra-pregunta o contra-acusación. Es la típica pareja tóxica que reacciona a la crítica, recordándole todas las veces que uno la embarró, como si olvidar el cumpleaños de la mamá le limara a uno los chachos.

Esa pulsión, sin embargo, no es exclusiva de las relaciones amorosas. En Colombia se ha convertido en refugio para políticos, académicos y activistas sociales, que la usan para defenderse cuando ponen en duda su moral.

Esta semana el turno fue, como raro, para Petro. En un intento por ser coherente con su postura sobre paz, decidió bajar un comunicado de Cancillería que condenaba el ataque terrorista de Hamás sobre civiles, para concentrarse en la necesidad de una salida negociada al conflicto entre Israel y Palestina… como si ambas cosas fueran incompatibles.

Ante el claro cuestionamiento ético de esa decisión, la respuesta del presidente ha sido el whataboutism. Las comparaciones superficiales entre el holocausto y la violación de derechos humanos hacia palestinos, sugiriendo en algunos trinos una suerte de justificación al terrorismo, le valieron para que el mismo Hamás lo compartiera en sus propias redes sociales. A pesar de las críticas del embajador de Israel en Colombia y de asociaciones de judíos pidiéndole que pare de usar argumentos antisemitas, el presidente no ha reculado.

Lo mismo le pasó al profesor Mauricio Jaramillo, que pidió que el mundo apoyara la “primavera” Palestina a pocas horas de que comenzara la masacre. Su respuesta ante la crítica ha sido referenciar las veces que Israel ha masacrado palestinos. Una lástima porque esa salida en falso pone en duda su legitimidad como interlocutor, una de las personas que más sabe del conflicto árabe-israelí en Colombia.



Y en efecto tienen razón. Israel ha violado los derechos humanos de los palestinos por más de medio siglo: el genocidio, la limpieza étnica y el apartheid de palestinos son una realidad. También es cierto que la salida de la guerra debe ser el diálogo y no la aniquilación. Sin embargo, esa realidad no tapa ni mitiga que Hamás secuestre y decapite bebés. No implica que debamos hacerle apología al terrorismo.

En Colombia nuestras convicciones políticas parecen nublarnos la moral. Nos impiden ser consistentes con lo que rechazamos. El Petro de hace dos años, ese que condenó de forma tajante la justificación del gobierno cuando asesinó a niños en un bombardeo al campamento del ELN, ese que rechazó que se violaran los derechos humanos en nombre de las atrocidades cometidas por un grupo terrorista, hubiese sido opositor a la ligereza de la política exterior del Petro de hoy que justifica a Hamás en nombre de la paz.

Ante la escalada de violencia que se viene en nombre de la lucha contra el terrorismo, esperemos que el presidente corrija rumbo. Ojalá no le toque quedarse callado ahora que se la jugó por no condenar sin peros el asesinato de civiles inocentes. Y si lo hace, que por lo menos asuma su responsabilidad sin intentar limarnos los cachos.