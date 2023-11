¿Y del futuro qué?

Es probable que suene apresurado hacer esta pregunta cuando apenas se avanza en el primer año y un poco más del gobierno Petro. "Primero resolvamos lo que tenemos al frente y ya veremos qué hacemos más adelante", podrán decir algunos. Otros con razón dirán que "esto apenas comienza, esperemos a ver", algunos más optimistas se aferrarán al típico "¿qué querían, que el cambio se hiciera de un día para otro?" y otros, no pocos, insistirán en el "renuncie presidente". En cualquier caso, las expectativas del país frente a lo que depara el futuro son, por lo menos, pesimistas y hay incertidumbre.

Entre la reducción de utilidades de Ecopetrol, el secuestro del papá de Luis Díaz, la expulsión del Ejército de algunas poblaciones, las disidencias de las Farc inaugurando carreteras, la foto del presidente con los gobernadores que le caen bien, las dudas sobre su estado de salud, el alza en los peajes y la gasolina, pasan estos últimos días y francamente no suena descabellado pensar, ¿Y quién nos va a sacar de este lío?

Si miramos hacia adelante, en meses, unos pocos meses, se empezará a hablar de campaña y de posibles presidenciables y es inevitable mirar quiénes podrían estar a la altura del reto que se avecina.

¡Ojo! no se trata de montarnos en el discurso radical de que todo está mal y que hay que darle vuelta porque sí o porque no, está claro que ningún extremo es bueno y vaya que estamos aprendiendo la lección.

Desconocer que sí hay una necesidad apremiante de atender sectores que no están funcionando desde hace décadas y no dan más espera, sería mentirnos.

¿Que este gobierno lo esté haciendo bien? en mi opinión, no. Pero eso no implica que tenga razón cuando propone abordar temas que el país necesita resolver como la salud, las condiciones laborales, también la paz, la transición energética pero otra cosa es la forma como se hace.

¿Será entonces que estamos abocados a acoger sí o sí los discursos radicales de un lado o del otro que solo nos meten en la sin razón? o por el contrario ¿el país será capaz de abrir la puerta a liderazgos modernos, inteligentes, respetuosos, pero sobre todo eficientes?

Seguro es el momento de abrirle esa posibilidad al futuro. Los colombianos estamos acostumbrados a elegir entre quienes hacen parte de castas políticas o quien por designio divino ya está "en su punto" para ser presidente, como si de verdad se estuviera predestinado, pero creo que las pasadas elecciones regionales si algo nos demostraron es que el ciudadano rechazó de plano los insultos, las mentiras, la “verborrea" del Twitter y privilegió las propuestas serias y el disenso con respeto.

Mientras se pasan los días entre mensajes, cada vez más disonantes que vienen de todos lados, el "de a pie" solo quiere algo de tranquilidad y eso depende mucho de las certezas que ofrezcan los dirigentes y esas certezas aún no vemos quién las pueda dar.

A unos se les puede ir la vida celebrando el fracaso de Petro y a los otros tratando de torcerle el pescuezo a la realidad para ocultar lo evidente, pero mientras tanto el país que siembra, que hace empresa, que emprende proyectos, que estudia, sigue en el limbo. Y en el panorama no se ve a nadie que tenga el talante para sacarlo de ahí, ¿O sí? ¿sí existe este personaje?

Creo que este es el nuevo reto, encontrarlo y darle su lugar. En las universidades, en el sector privado, en la política decente, no dudo que haya personas que pueden representar un liderazgo moderno, eficiente, decente y sobre todo conciliador, capaz de hacer los cambios sensibles que se requieren sin convocar a la venganza y a la división.

Esta es otra prueba para el país, sí, otra prueba. A lo mejor estamos cansados de tener pruebas, pero es que nuestro camino no ha sido fácil ha sido escrito en decepciones más que en celebraciones, tal vez ahí está nuestra fortaleza y solo estamos condenados a repetir y repetir errores si así lo queremos.

No es muy temprano para pensar qué vamos a hacer para el futuro, las circunstancias lo hacen imperativo antes que de tengamos que votar de nuevo por necesidad y no por convicción.