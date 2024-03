¡Cuidado! El ayuno intermitente aumenta la probabilidad de muerte por fallas cardíacas

El ayuno intermitente es una técnica que se ha promovido llegando a ser una nueva tendencia en los hábitos saludables de alimentación, doctores especialistas lo recomiendan abiertamente e incluso testimonios de personas que lo han puesto en practica solo hablan de lo positivo que fue para ellos.

Sin embargo, el dejar de comer por varias horas no sería tan bueno como se creía, a partir de lo frecuente que se ha hecho escuchar que se recomiende este ejercicio que consiste en dejar de comer por cierta cantidad de horas, el campo de la salud se ha manifestado y no precisamente para dar buenas noticias.

¿En qué consiste el ayuno intermitente?

Si bien se sabe que el ayuno es dejar de comer, la técnica consiste en dejar de comer por un rango de horas y luego comer en otras, hay quienes dejan de comer por 16 horas del día y comen solo durante 8, cada persona se adapta según el tiempo que considere adecuado.

Para quienes luchan con no poder bajar de peso de forma rápida, manifiestan que esta técnica ha sido de mucha ayuda para conseguir su peso ideal, si bien se permite comer cualquier cosa dentro del tiempo establecido, esto ayuda a que no se siga una dieta estricta, sino que la persona puede seguir consumiendo harinas y azúcar en la medida que desee mientras en las horas restantes no coma absolutamente nada.

El ayuno podría aumentar el riesgo de sufrir una falla cardíaca

A través de una encuesta realizada por Encuestas Nacionales de Examen de Salud y Nutrición, se estudiaron las respuestas de 200.000 personas, la mitad de ellas hombres y la otra mitad mujeres. Fue así como encontraron que las personas que ingerían alimentos durante menos de 10 horas al día normalmente sufrían de afecciones cardíacas que los llevaban a la muerte.

Por otro lado, las personas que comían por más de 16 horas al día tenían menos probabilidad de morir debido a una falla cardíaca o a contraer alguna enfermedad relacionada. Ante este descubrimiento, los investigadores y expertos de la salud se apresuraron a advertir a sus pacientes sobre esto, aclararon que el principal objetivo del experimento es poder prevenir enfermedades y fallecimientos a causa de esto.