Barak Obama positivo para covid: "Es un recordatorio para vacunarse si aún no lo ha hecho"

En el presente mes de marzo se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud oficializará por primera vez el covid-19 como una pandemia. Pese a que las restricciones han disminuido y los casos se han contenido a nivel mundial, la pandemia continua vigente, y la vacunación adquiere mayor importancia. Así lo expresó Barack Obama, quien hace pocas horas anunció a través de redes sociales que esta infectado por coronavirus.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.