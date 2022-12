¿Cómo prevenir y cómo tratar el cáncer de próstata? Experto responde

El cáncer de próstata es una de las enfermedades urológicas más comunes en los hombres. Actualmente, se ha convertido en la primera causa de cáncer en esta población y una de las principales a nivel mundial en mortalidad. En Colombia, se sitúa como la segunda causa de muerte por cáncer y es por eso que es importante hacer un llamado para identificar esta enfermedad de forma temprana, con el objetivo de prevenirla antes que tener que tratarla.

Los exámenes médicos de rigor son indispensables para salvar la vida de los pacientes de esta enfermedad, pues regularmente no presente síntomas o cuando lo hace, es porque el cáncer se encuentra en una etapa bastante avanzada y casi sin vuelta atrás.

El doctor Mauricio Plata, jefe departamento urología de la Fundación Santa Fe, dialogó con NoticiasRCN.com sobre la dominancia del cáncer de próstata en Colombia y cuáles son las maneras efectivas de tratarlo cuando se tiene o de cómo prevenirlo, de lo que advierte que es importante revisar la dieta.

"El cáncer de próstata es la segunda o tercera causa de muerte en cáncer en hombres en el país. Si lo miramos en números, uno de cada siete hombres va a desarrollar un cáncer de próstata, es una cifra importante. Si bien esos tumores no van a ser significativos y que puedan alterar la calidad de vida de los pacientes, sí, muchos de ellos van a generar problemas y van a necesitar tratamiento. Vale la pena tener esto en cuenta por la alta importancia de la enfermedad en cuanto a la frecuencia que puede llegar a ser", comienza advirtiendo el doctor Plata sobre la presencia de la enfermedad en Colombia.

¿En Colombia cuántas personas tienen cáncer de próstata?¿Es posible tener un estimado?

De acuerdo a información de Globocan, que no es tan reciente pero sí valida de dar, asegura que en China, dos personas de cada 100 mil habitantes son diagnosticados con cáncer de próstata por año. En Estados Unidos es más o menos de 200 casos por cada 100 mil habitantes. En Colombia se calcula que los rangos son similares a los de la población americana.

¿Qué síntomas se producen?

El problema es que el cáncer de próstata no produce síntomas. Es una enfermedad asintomática y que se detecta con exámenes de tacto rectal en el hombre en el que se pueden detectar glóbulos en la próstata, o con una prueba de sangre. El grueso de los hombres que tienen cáncer de próstata se dan cuenta por un chequeo de rutina porque esta enfermedad solo presenta síntomas cuando ya no es curable. ahí la importancia de no esperar a tener síntomas para hacer chequeo médico de rutina.

¿En qué edades se presenta el cáncer de próstata?

Nosotros hablamos que el examen de próstata se debe hacer en hombres por encima de los 50 años. Sin embargo, se recomienda que las personas que visiten a un urólogo se practiquen el examen de tacto rectal para así detectar su potencial de tener cáncer de próstata. Es decir, con el valor del antígeno prostático y con factores raciales, por historia familiar de cáncer de próstata, se puede deducir el riesgo que esa persona tiene. Si no hay ningún factor de riesgo, yo le puedo decir perfectamente a un hombre de 40-50 años que se haga su examen nuevamente en tres años, no pasa nada. Pero si tiene un antecedente, es la forma más fácil que nosotros tenemos para decirle a esa persona que se practique un examen anual. Lo que hacemos es definir el riesgo de cada individuo.

¿Qué procedimientos hay para este cáncer?

Cuando uno diagnostica una elevación en el antígeno prostático del paciente o un hallazgo anormal en el tacto rectal porque se encuentra un glóbulo, habitualmente hay que tomar muestra de la próstata con resonancia magnética. En la patología se detecta si el tumor es de riesgo leve, medio o alto. Si es leve, habitualmente se hace un seguimiento con consultas de rutina. Si es medio o alto, debemos actuar con dos formas: cirugía de próstata, en la que se quita totalmente la próstata, o la radioterapia. Cada una tiene secuelas diferentes. Por ejemplo, la cirugía normalmente trae problemas urinarios, como incontinencia.

¿Cuál es el porcentaje de mortalidad en pacientes con esta enfermedad?

La gran mayoría de los pacientes con tumores localizados tienen una sobrevida de más de 15 años, que es buena, cercana al 90%. Pero en pacientes en los cuales la enfermedad es más avanzada, que ha salido de la próstata o ha hecho metástasis, son enfermedades de las cuales la mortalidad es más alta. En Colombia, la mitad de los pacientes están en etapa de metástasis, por lo que la probabilidad de comprometer la vida de la persona es importante.

¿Cómo prevenir el cáncer de próstata?

Nosotros hacemos algo que se llama Prevención secundaria y diagnostico precoz del cáncer de la próstata. Al consultar tempranamente, al mantener un estilo de vida saludable, al mantenerse delgado, hacer ejercicio de manera regular, tener una dieta balanceada, bajo consumo de azucares procesados, son la forma en la que uno puede eventualmente ayudar a prevenir.