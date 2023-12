¿Cómo se ajusta la Unidad de Pago por Capitación para 2024?

La Unidad de Pago por Capitación, UPC, es el valor anual que se reconoce por cada usuario afiliado al sistema de salud. Esta cubre las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud en los regímenes contributivo y subsidiado.

Hay preocupación porque el Gobierno aún no ha fijado el incremento de la UPC, a pesar de que el plazo para hacerlo se vence el 31 de diciembre.

Noticias RCN conversó con Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado. La funcionaria asegura que no tienen información sobre los incrementos ni la asignación de los recursos para atender las prestaciones que están fuera del plan de beneficios y que se pagan con los recursos de los presupuestos máximos.

“Las EPS agremiadas están haciendo lo posible para no interrumpir los tratamientos en los pacientes, pero naturalmente las organizaciones entran en situación crítica en materia financiera. El llamado que hemos hecho al Gobierno es que podamos tener un incremento que cubra las necesidades de la población y que esos recursos para las prestaciones que no se financian con los recursos de la UPC, que son tratamientos para enfermedades huérfanas y de alto costo que le corresponden a la nación, se financien suficientemente y desde el inicio de la vigencia para que no haya ningún riesgo de interrupción de tratamientos”, dijo la directora.

¿Cómo evalúa el Gobierno el ajuste de la UPC para 2024?

En NoticiasRCN.com consultamos a la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien explicó los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de definir un ajuste para la UPC, base del sistema de salud colombiano que conocemos.

La UPC se ajusta de acuerdo con unas valoraciones que hace el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de Salud y Protección social. “Esto se hace con base en los autorreportes de las EPS de frecuencia de uso de tratamientos, es decir, lo que puedan demostrar y reportar que hicieron en el año. Eso tiene que estar soportado y debe tener ajustadores regionales, de género o por algún tipo de patologías, y ese resultado, que es un cálculo técnico realizado entre estas tres instancias y no responde a ninguna discrecionalidad, debe ser el valor final para el aumento de la UPC”.

La exjefe de la cartera asegura que esta es una medida de regulación del Estado sobre estos actores de la salud.

