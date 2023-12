¿Cómo una chispa de luz bengala podría generar una grave quemadura?

En Colombia sigue aumentando el número de quemados por pólvora. En los primeros cinco días del mes son más de 50 los casos que se han reportado en todo el territorio nacional, sin duda alguna, una situación que enciende las alarmas.

Antioquia sigue liderando la lista de departamentos con 14 casos, seguido por Cundinamarca con seis, Valle del Cauca con cinco casos, mientras que Boyacá y Risaralda registran tres casos cada uno.

Para evitar personas quemadas con pólvora debemos acatar las recomendaciones de las autoridades. Patricia Gutiérrez de Reyes, líder de la unidad de quemados de la Subred Norte, en Bogotá, explicó las principales causas de quemaduras con pólvora en la época decembrina.

Recomendaciones para prevenir y atender en casa una emergencia por quemadura

P.G.: El mejor tratamiento para una quemadura es no sufrirla, en estos casos y especialmente para los casos de pólvora es no usarla. Todas las quemaduras hay que prevenirlas.

La pólvora explota, destruye y amputa, de tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es no usar artefactos pirotécnicos. Ni un adulto, ni un niño porque no existe seguridad en este proceso.

Si en un momento determinado llega a producirse el hecho, lo más responsable es llevar a la persona a centros especializados para que reciban la atención necesaria y no a la farmacia, ni aplicar ningún tipo de crema que el amigo, la familia o vecino recomiende.

Lo único que hay que aplicar es agua y un paño limpio y llevarlo inmediatamente, porque generalmente lo hacen cuando empiezan con fiebre y con todas las complicaciones de este tipo de quemaduras.

¿Cómo una bengala puede ocasionar una grave quemadura?

P.G.: Siempre hacemos mucho énfasis en que los adultos se siguen quemando y en gran número, lo cual quiere decir que no hay experticia, no hay conocimiento y no lo va a haber nunca. Llevamos muchísimos años viendo este problema, los niños indudablemente no tiene la responsabilidad ni calculan el riesgo.

Los más afectados son los niños que están entre los 8 y los 14 años porque son un poco más osados que las niñas.

Por ejemplo, una luz de bengala que se le de a un niño, una chispa puede caer en un pijama que tenga acrílico, lana o algodón y se va a generar una llama que puede llegar a ser fatal.

Este es un problema de salud pública y una responsabilidad de cada hogar, de cada persona, de cada familia. Una quemadura es un evento catastrófico, es una cicatriz que permanece siempre en el paciente por muy pequeña que sea.