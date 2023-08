¿Cuáles son los síntomas generados por los biopolímeros en el cuerpo y cómo detectarlos? Experto responde

Con la sanción de la ley 2316 de 2023, más conocida como el proyecto Colombia sin biopolímeros, el uso y comercialización de este tipo de sustancias quedó prohibido en el país, su aplicación será un delito que recibirá penalización y sanciones, y, además, tendrá un agravante en caso de que quienes lo utilicen sean profesionales de la salud.

La aprobación de esta ley que desde el 2020 inició su carrera en el Congreso de la República y tras cuatro debates regulatorios se convirtió en una realidad, ha sido calificada como un triunfo para la salud de las mujeres, partiendo de que el 95% de las víctimas de biopolímeros en el país son ellas.

En los últimos años el tema de los biopolímeros estalló como un problema de salud pública en el país, no solo por el número de víctimas que cada día denunciaban haber sido engañadas para la aplicación de esta peligrosa sustancia en sus cuerpos, sino por los avances en la investigación científica que develaron los efectos nocivos para la salud de quienes han retenido este material en su interior.

Si bien no existen cifras exactas del número de víctimas en el país por el tabú que se generó alrededor del tema, al creer que era un problema particular relacionado con objetivos estéticos, en la última década se ha evidencia un incremento masivo de casos que han sido visibilizados en redes sociales y que ha demostrado que es una problemática de salud que no distingue clase social y estaba afectando el estado físico de cientos de personas.

¿Cómo reconocer los síntomas de biopolímeros en el cuerpo?

Cabe resaltar que, en la mayoría de los casos la víctimas denuncian haber sido engañadas al momento de recibir la sustancia en sus cuerpos, en el mercado los biopolímeros se disfrazan de otros procedimientos aparentemente inofensivos para la salud, como por ejemplo, hidratación, ácido hialurónico, vitamina C, entre muchos otros, que hacían pensar a las víctimas que su aplicación no era dañina para su salud.

Años atrás se produjo un auge de esta sustancia ante el desconocimiento de los efectos de este químico en el cuerpo, aparentemente con el fin de ‘moldear’ de forma quirúrgica alguna parte del cuerpo, principalmente glúteos y labios.

Sin embargo, muchas de las víctimas no tuvieron inconvenientes de salud durante los primeros años, hasta que los síntomas descontrolados o el desarrollo de enfermedades alternas y derivadas de los biopolímeros dieron el ‘golpe sin aviso’.

Al respecto, NoticiasRCN.com consultó al cirujano plástico, estético y reconstructivo, Felipe González, especializado en la investigación e intervenciones de este tipo de sustancias en el cuerpo humano, quien, además, le realizó la última intervención a Elizabeth Loaiza, abanderada de la ley Colombia sin Biopolímeros, para conocer las señales de alerta ante esta enfermedad.

“Llevo cerca de diez años en la investigación del comportamiento de la enfermedad, para poder comprender qué pasaba con estos cuerpos extraños en el organismo”

El doctor González sostuvo que de acuerdo con su investigación se pudo determinar cuáles eran las alteraciones que causaban en los sistemas, en la piel y en los tejidos de quien portaba la sustancia.

“Hemos determinado que la enfermedad ataca principalmente el sistema inmunológico, es decir, las defensas del cuerpo”

Según el experto, generalmente las personas que tienen este tipo de sustancias en el cuerpo pueden padecer de malestar, fatiga, cansancio constante, ojos y boca seca, dolor articular, caída del cabello, uñas blancas, que son síntomas muy comunes y similares a mantener una virosis activa frecuente.

Entre otros signos más claros se encuentran la sensibilidad de calor en la zona o fiebre, enrojecimiento, incluso puede haber fluido del sector de la aplicación.

El cirujano expone que la sustancia empieza a causar deformidades al alterar los tejidos de la zona, se empiezan a producir problemas de circulación y la oxigenación de los tejidos, dependiendo de la cantidad y el tiempo que lleva la sustancia en el cuerpo pueden producir infección en la piel o el musculo e incluso necrosis de tejidos.

¿Cómo obtener un diagnóstico de biopolímeros en Colombia?

“Esta enfermedad se caracteriza porque por muchos años puede estar oculta y sin presentar síntomas incluso en la zona de aplicación”

El especialista recomienda una revisión temprana para tener certeza ante cualquier sospecha, es decir, en caso de haber sido paciente de procedimientos estéticos con aplicación de alguna sustancia.

Para ello es necesaria una resonancia nuclear magnética del área afectada, un examen que tiene una alta sensibilidad ante los cuerpos extraños, bajo el criterio de un especialista para corroborar el hallazgo.

“Lo pertinente es realizar un examen a tiempo y una cirugía oportuna, no esperar hasta que la piel esté necrosada y que haya grandes problemas de salud”

De acuerdo con la experiencia del cirujano en este campo, se ha demostrado a lo largo de los años que la técnica de extracción y operación abierta genera un impacto muy positivo en la recuperación de los pacientes.