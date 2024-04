La mujer que motiva a los odontólogos a pensar como negociantes

Erika Herrera, quien ejerce como odontóloga ortodoncista, siempre ha mantenido una inquietud sobre un aspecto que a menudo pasa desapercibido entre los profesionales de la salud y en la comunidad médica en general: la importancia de comercializar de manera efectiva los servicios médicos. Esta preocupación la llevó a especializarse también como consultora de Marketing estratégico y ventas.

De sus experiencias salió el libro “¿Dónde están los pacientes que no los veo?”, el cual aborda estas temáticas. También escribió “El arte de vender salud”. Herrera comparte valiosos consejos como los 7 momentos memorables de la venta perfecta, los cinco pasos para una venta perfecta en servicios de salud o las claves del éxito en el marketing.

Los obstáculos para hacer negocio con la salud

Herrera explica que los principales obstáculos son: las creencias limitantes respecto a la venta y el pensamiento de que no todos pueden vender. “Muchos piensan que vender es malo, antiético, que es ponerle precio a la salud del otro y quisieran no hacerlo. Han satanizado la venta y eso les impide venderse a sí mismos. Mientras tú no creas que lo que vendes es lo mejor para tus pacientes y que lo que estás haciendo es solucionándoles un problema, nadie lo va a creer. Eso se nota”, dice.

Por otro lado explica que la falta de formación en el tema de ventas es un obstáculo. “En nuestras facultades no nos enseñan a vender y salimos a improvisar convencidos que por ser buenos profesionales, nos van a llover los pacientes y que a todo el que escuche nuestro discurso le tiene que gustar. Suele pasar que el que tiene más pacientes no es el mejor o el más dedicado sino el que mejor se vende, el más visible. No estamos preparados para el rechazo, que es uno de los grandes miedos del ser humano, y se requiere trabajar en ello para poder cerrar las ventas”, dice con autoridad.

La reinvención es parte fundamental para el éxito de un negocio de odontología y en general para la salud. Herrera concluye con un mensaje para los trabajadores de la salud que no lo han vuelto a intentar tras haber fracasado. “Les recomiendo que se reinventen cuanto antes y busquen formas creativas de vender sus productos y servicios. Que empiecen a enfocarse en prevención y promoción, en servicios online, en enseñar su conocimiento a través de cursos virtuales, conferencias, libros, en salirse de la caja”.