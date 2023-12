Quitarse los zapatos en la entrada de su casa podría salvarlo de muchas enfermedades

Las fiestas navideñas están llenas de alegría y celebración, pero también pueden presentar preocupaciones para los anfitriones, especialmente en lo que respecta a la propagación de gérmenes. Por temor a ensuciar el piso después de haberlo trapeado, muchas personas suelen pedirle a sus invitados que se retiren los zapatos en la entrada del hogar y, aunque pocos lo saben, este hábito podría salvarlos de muchas enfermedades.

De seguro usted recuerda el episodio de 'Sex and the City' en el que a Carrie Bradshaw le roban sus valiosos zapatos Manolo Blahnik mientras los dejaba en la puerta de una fiesta. Este capítulo ha puesto a muchos a cuestionarse sobre si deberían o no pedirle a las personas que se quiten los zapatos, cuestión que tiene un trasfondo más profundo: "¿Por qué demonios te quitaste los zapatos?", preguntó Samantha Jones, amiga de Carrie.

¿Es necesario quitarse los zapatos en la entrada?

Existe un debate sobre si quitarse los zapatos en la puerta realmente ayuda a evitar la propagación de gérmenes en el hogar. Estudios han demostrado que las suelas de los zapatos pueden contener altos niveles de bacterias, incluyendo E. coli, que puede causar enfermedades gastrointestinales graves. Sin embargo, no solo las bacterias representan un peligro, sino también el polvo y la suciedad que se encuentran en exteriores.

El polvo puede contener plomo, especialmente en casas antiguas construidas antes de 1978, donde la pintura puede contener este metal tóxico. El plomo se descompone en polvo y puede ingresar a la casa a través de la superficie de los zapatos. Además, residuos de pesticidas presentes en jardines también pueden ser transportados por los zapatos.

¿Cómo mantener el hogar libre de gérmenes?

Es fundamental asegurar que el hogar esté lo más libre de polvo posible antes de pedir a los invitados que se quiten los zapatos. Expertos recomiendan no barrer ni aspirar en seco, ya que esto solo levantaría las toxinas y las esparciría en el aire. En cambio, se aconseja utilizar un trapeador húmedo o en spray para eliminar las partículas de polvo.

Para hogares con pintura de plomo o altos niveles de plomo en el exterior, se sugiere utilizar el método de las "tres cubetas" al limpiar el suelo. Esto consiste en tener una cubeta con una solución limpiadora multiusos, otra para aclarar y una vacía. También se puede agregar una solución diluida de vinagre al agua de lavado. Es importante recordar que algunos limpiadores con fuertes olores pueden no ser seguros para los seres humanos.

Asimismo, se recomienda aspirar las alfombras con una aspiradora que tenga un filtro de partículas de aire de alta eficacia (HEPA) y desechar la bolsa o el filtro en un bote de basura exterior al terminar.

Si se decide pedir a los invitados que se quiten los zapatos en la puerta, es importante considerar su comodidad. Se sugiere proveer zapatillas lavables o calcetines antideslizantes como una opción cómoda para quienes no se sientan cómodos caminando descalzos.

En resumen, aunque el debate sobre si quitarse los zapatos en la puerta realmente hace la diferencia en la propagación de gérmenes continúa, es importante tener en cuenta los posibles riesgos asociados con el polvo y la suciedad que los zapatos pueden transportar. Mantener una casa limpia y libre de polvo es fundamental para garantizar un ambiente saludable durante las fiestas navideñas.