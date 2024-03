Póngalas en práctica: las cinco claves para salir del sedentarismo

El sedentarismo se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que más de 350 millones de personas en el mundo no realizan suficiente actividad física, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

No obstante, para dejar esta mala práctica, existen cientos de recomendaciones que pueden ayudar a lograr mejores objetivos y llevar una vida saludable.

Claves para dejar el sedentarismo

Empezar poco a poco

Por lo general, la persona que quiere salir de esto, busca resultados rápidos y hacer actividad física en extremo, un error común. De acuerdo a los estudios, no se puede hacer demasiado ejercicio de golpe, y más, si no se está acostumbrado a la actividad física. Se recomienda realizar sesiones de 10 a 20 minutos diarias para coger ritmo.

Encontrar la actividad adecuada

La clave para mantenerse motivado en el tiempo es encontrar una actividad que resulte agradable. Hay muchas opciones para elegir, desde caminar o correr hasta bailar, nadar o practicar algún deporte.

Establecer metas

Hay que fijarse metas alcanzables que se puedan ir cumpliendo poco a poco. Esto ayudará a mantenerte motivado y a evitar frustraciones.

Constancia

La clave para obtener resultados es ser constante. No importa si hay días en los que no tenga ganas de hacer ejercicio, lo importante es no abandonar el plan.

Beneficios de llevar una nueva rutina