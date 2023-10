Niños en tratamiento con hormonas de crecimiento no han podido continuar por escasez del medicamento

Un tema que sigue generando preocupación en el país es la escasez de algunos medicamentos que ha venido afectado a los pacientes con diferentes enfermedades y condiciones en todo el territorio nacional.

Algunos de los medicamentos que escasean son los que son usados para combatir enfermedades como el cáncer o la diabetes y otros antibióticos. Según el Invima, 32 principios activos están desabastecidos.

Ha crecido la preocupación en un sector en particular y son los padres de familia que han hecho alertas por la escasez de la hormona de crecimiento, miles de niños no han podido continuar con este tratamiento de largo aliento.

Para hablar sobre el tema, en entrevista con Noticias RCN, el doctor Shokery Awadalla, endocrinólogo pediatra, hizo un llamado al Gobierno Nacional.

¿Cómo está la situación con el medicamento para los niños?

Nada, se ha aumentado la angustia de nosotros como médicos por el desabastecimiento mayor de la hormona y la angustia de los padres que buscan alguna solución para continuar con el tratamiento de sus hijos con la hormona de crecimiento que ya no existe casi en ningún lado de Colombia.

¿Qué le puede pasar a un niño que no tenga la continuidad del tratamiento?

Tenemos miles de niños que están angustiados y están a la espera que llegue la hormona para poder continuar con su tratamiento y evitar las complicaciones posteriores en niños que crecen durante un tiempo límite, si ese tiempo no se cumple, podemos generar una talla baja final a la mayoría de esos niños que están en tratamiento.

¿Qué llamado le hace al Invima?

Todos estamos angustiados, nosotros somos los que estamos enfrentando el problema, no el Invima, no es laboratorio. El paciente siempre está en directo contacto con el médico y nosotros somos los que estamos poniendo la cara frente a un problema que no es del médico, sino de las autoridades regulatorias que deben hacer su trabajo.

Deben ponerse las pilas pensando en los niños colombianos, en la salud de nuestros niños, por favor, pilas.

Noticias RCN también se une al llamado al Gobierno para que se agilicen los trámites que permitan y solucionen el ingreso del medicamento al territorio nacional y que está afectando a miles de niños en el país.