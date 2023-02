Miembros de FMC y su preocupación por reforma a la salud: "Los médicos no estamos para controlar a otros médicos"

Un papel importante en la propuesta de reforma a la salud planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro la tendrían los profesionales de la salud. Por esa razón, en Noticias RCN, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio de Médicos de Antioquía, se refirió a este proyecto que presentó el Gobierno al Congreso.

Noticias RCN: según este proyecto, ¿cómo queda el talento humano en salud?

Carlos Valdivieso: Lo primero que hay que decir es que el Talento Humano en Salud tiene algunas ventajas y algunos beneficios en este nuevo proyecto de ley. Evidentemente la transformación en trabajadores oficiales de algunos profesionales de la salud, pues es muy importante, pero hay que tener en cuenta que la forma de contratación de los médicos y del resto de profesionales de la salud es variado.

Hay médicos a los cuales les puede convenir este tipo de figura como son los médicos generales y demás profesionales básicos de la salud, pero en el caso de los especialistas, pues este es un régimen que probablemente no será atractivo para los especialistas en materia del límite de pagos, que establece la ley cuarta para este tipo de profesionales. Así que este tipo de contratación no es favorable para todos. Hay especialistas en medicina que son contratados por lo que se llama el contrato sindical gremial, que no parece estar muy mencionado en este proyecto de ley. De tal manera que en contratación pensamos que hay algunos vacíos dentro del proyecto de ley.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la autonomía profesional y la autorregulación, pues los médicos siempre hemos luchado porque haya autonomía y porque nosotros mismos regulemos nuestras propias acciones como como médicos, pero también hay que decir que aquí, por ejemplo.

Noticias RCN: ¿hay profesionales de salud suficientes para atender los requerimientos del nuevo sistema?

C.V.: No se establece unos mecanismos de auditoría, lo que llamamos hoy en día auditoría médica que en los últimos 30 años se ha constituido como una especialidad médica administrativa respetable, que ejerce una función muy importante de control del gasto en el sistema de salud y tampoco lo vemos reflejado este tipo de actividad en este proyecto de ley y lo que nos parece muy peligroso.

Los médicos no estamos para controlar a los otros médicos, ni para hacer trabajos de auditoría médica, sino para una función asistencial. Por eso esta falta de la figura del auditor médico y de la auditoría dentro del proyecto de ley nos preocupa grandemente.

