En el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil, María Paz le ganó la batalla a esta enfermedad

María Paz es una niña que hoy en el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil, le ganó la batalla a esta enfermedad y esto genera emociones de alegría y esperanza.

Con tan solo cinco años superó este gran obstáculo de la vida después de estar 17 meses, en la Unidad Oncológica Infantil de San Vicente Fundación. Haciendo sonar la campana, ubicada en la salida del hospital celebró terminando el tratamiento de quimioterapias.

Ella veía a los amigos tocar la campana y decía: “Mamá, yo también la quiero tocar, yo soy muy fuerte”.

María ingresó al servicio para recibir el tratamiento de quimioterapia y cirugía. En septiembre de 2021 fue diagnosticada con cáncer, específicamente en los huesos y tejidos cercanos.

“En medio de mi ignorancia yo le pedía a Dios que cambiara mi vida por la de mi hija”, mencionó la madre de María.

“Ella tuvo recaídas y todavía tiene que tener algunas precauciones y cuidados especiales, pero lo superó”, mencionó el médico a cargo de María.

“Ella lo tomó muy normal y cuando se le empezó a caer el pelito, ella me dijo: mamá ya no me tienes que peinar más”.

En el hospital le entregaron un diploma: “esto es para valientes por haber logrado en unión con su familia la terminación con éxito de la quimioterapia”

Así se despidió del centro médico celebrando su cumpleaños dando bienvenida a su nueva vida.

“Para mí, la campana es un logro y no todos alcanzar a contar un testimonio como estos”, afirmó el padre de María Paz.

En el 2022, este centro médico atendió a 630 niños con cáncer y 35 de ellos tocaron la campana.

Datos y cifras Organización Mundial de la Salud

Se calcula que cada año padecen cáncer unos 400 000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años.

Los tipos de cáncer infantil más comunes son las leucemias, los cánceres cerebrales, los linfomas y tumores sólidos como el neuroblastoma y los tumores de Wilms.

En los países de ingresos altos, donde en general hay acceso a servicios de atención integral, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en los países de ingresos bajos o medianos se curan menos del 30%

Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir ni detectar por cribado.