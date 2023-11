¿Le duele la espalda al hacer sentadilla o peso muerto? Puede estar cometiendo algunos errores

Los dolores de espalda son una de las molestias que más aquejan a los pacientes, en especial a los deportistas. Existen diferentes malos hábitos y/o errores en el entrenamiento que pueden generar este tipo de afecciones, los cuales se deben corregir a tiempo antes de que generen fuertes lesiones a largo plazo.

En ocasiones, después de una intensa sesión de piernas en el gimnasio, es común experimentar dolores o molestias en la zona lumbar. Estos síntomas pueden deberse a diferentes factores como el cansancio, malas posturas o una técnica deficiente. Sin embargo, según el fisioterapeuta Eduardo Alastrué citado en el medio 'El Heraldo', la raíz del problema radica en un entrenamiento incompleto que descuida los músculos estabilizadores.

¿Por qué duele la espalda al hacer ejercicio?

En la espalda existen dos capas de tejido muscular: una más superficial y otra más profunda. Mientras los músculos superficiales brindan movilidad, los músculos profundos son responsables de la estabilidad. En el caso de los gimnasios, se suele trabajar principalmente los grupos musculares más grandes y estéticos, dejando de lado estos músculos estabilizadores.

Al enfocarse únicamente en los músculos movilizadores y descuidar los estabilizadores, se genera un desequilibrio entre movilidad y estabilidad, lo que puede ocasionar dolores articulares y musculares. A esto también se suman las malas técnicas y posturas, las cuales pueden generar una sobrecarga en la zona lumbar.

Muchas veces realizar erróneamente una sentadilla o un peso muerto hace referencia a la postura: cuando se arquea o se dobla mucho la espalda; cuando los pies no están a la distancia correcta, cuando se tiende a inclinar el tren superior hacia adelante o hace atrás. Todo este tipo de desaciertos pueden ir dañando la columna poco a poco.

¿Cómo prevenir estos dolores?

Para evitar estas molestias, es fundamental trabajar tanto los grupos musculares grandes como los más pequeños, realizando ejercicios controlados y con consciencia corporal. Para ello, es importante que consulte a un especialista que lo asesore de acuerdo a su caso, evitando generar nuevas lesiones y brindándole una solución adecuada de acuerdo a sus necesidades.

Por otra parte, trate de controlar mucho la técnica antes de subir el peso. Siempre es bueno pedir ayuda a un entrenador para que corrija los errores y determine la manera correcta de mejorarla. No se apresure a cargar toneladas, puesto que un ejercicio mal hecho no solo no lo dejará ver los resultados que espera, sino que además puede afectar gravemente su salud.

Es importante mencionar que existen complementos externos como cinturones o fajas que pueden brindar estabilidad adicional al entrenar con pesos altos. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos elementos puede ser contraproducente. Según el experto, estos accesorios actúan como estabilizadores estáticos externos que no controlamos, lo que hace que nuestros propios músculos estabilizadores no realicen su función correctamente. A largo plazo, esto puede generar una falta de control y movilidad en la zona lumbar.

En resumen, para prevenir lesiones y dolores en la espalda, es fundamental incluir en el entrenamiento tanto los grupos musculares grandes como los estabilizadores. Se recomienda realizar ejercicios controlados y con consciencia corporal, evitando depender en exceso de elementos externos como los cinturones o fajas. De esta manera, se logrará un mayor control del ejercicio y se reducirá el riesgo de sufrir lesiones.