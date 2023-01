Reforma de la salud: preocupación de los gremios por la falta de conocimiento de la propuesta

La reforma de la salud es una propuesta de la cual poco se conocen los detalles, lo que ha generado incertidumbre en todos los sectores. Desde los gremios de médicos y pacientes le han pedido al gobierno participación en la propuesta que se está construyendo, ellos aseguran que es necesario conocer el articulado y tener bases sólidas porque ellos pueden aportar.

“Lo que le estamos pidiendo al gobierno y a la ministra de Salud es poder conocer el texto de la reforma, poder hacer un proceso de análisis con todos los soportes que han hecho entre el ministerio y en el gobierno para poder estructurar la propuesta que tienen”, afirmó Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud.

“Invitamos respetuosamente a la señora ministra antes de ir a la calle a defender la reforma, socialice el texto dentro de la democracia y dentro de las instituciones y después sí, pues la otra parte con la democracia que es la plaza pública”, sostuvo el vocero de los pacientes e Colombia, Denis Honorio Silva.

Petición a la que se suma la Academia Nacional de Medicina, Asocajas y Afidro se sumaron.

“Reiteramos que es muy importante avanzar sobre la institucionalidad que se ha construido, que en nuestro caso representa más de 30 años de experiencia en procesos que son tremendamente complejos desde la gestión del riesgo operativo, desde la gestión de riesgo financiero y lo más importante la gestión de riesgos salud” recalcó Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.

El mismo presidente del Senado, Roy Barreras, no está de acuerdo con acabar el sistema de salud, aunque apoya que haya una transición pero le pide a la ministra que no cause fracturas que lleven a una crisis de salud pública.

de lo que se trata es de que cada familia colombiana cuando se enferma a su hijito o su mamá tenga alguien que le conteste el teléfono alguien que le asegure la atención y por eso no se puede desbaratar un sistema que funciona hace 30 años mientras se construye otro hacia el otro fuese mejor lo que hay que hacer es construir sobre lo construido”, aseguró Barreras.

Por ahora, el Congreso de la República será quien decida si pasa o no esta reforma a la que le reprochan el accionar de cómo se ha manejado esta iniciativa. Advierten que quedan menos de 13 días para que se presente y aún no se conoce un texto.