¿Qué es y por qué se produce la rosácea en la piel?

La rosácea es una afección cutánea crónica que en la mayoría de casos afecta el rostro, sus principales síntomas son: enrojecimiento, vasos sanguíneos visibles y a veces pústulas.

"Se presenta un enrojecimiento excesivo en la parte central de la cara" sotiene el doctor Richard Gallo, profesor y experto en la piel de la Universidad de California en San Diego. "Con el tiempo, muchas personas con rosácea también desarrollan varios vasos sanguíneos pequeños en la piel de la cara".

Tipos de rosácea en la piel

Hay cuatro tipos de rosácea, pero es común tener una mezcla de diferentes tipos. Cada uno tiene diferentes síntomas.

La prerosácea con frecuencia provoca enrojecimiento de la piel del rostro y el cuello.

La rosácea vascular inflama los vasos sanguíneos debajo de la piel, lo que hace que la piel se sienta caliente e hinchada.

La rosácea inflamatoria causa granos y vasos sanguíneos agrandados en el rostro.

La rinofima agranda las glándulas sebáceas de la nariz y las mejillas, lo que hace que la nariz tenga una apariencia bulbosa.

No se conoce la causa de la rosácea, pero no es una condición peligrosa. Es posible que una persona tenga más probabilidades de tenerla si se enrojece con facilidad o si hay casos de rosácea en su familia. Para este padecimiento no existe una cura definitiva, pero existen tratamientos que pueden ayudar a controlarla, estos incluyen medicinas y algunas veces cirugía.

"Hemos aprendido que la rosácea es un problema relacionado con la forma en que la piel detecta el ambiente exterior", dice Gallo. "El sistema de detección inmune en su piel es demasiado sensible. Existen muchas cosas diferentes que pueden desencadenar la rosácea, como comer alimentos picantes, microbios o demasiada luz solar. Y eso hace que la piel se ponga roja y tenga reacciones de enrojecimiento".

Tratamientos para la rosácea en la piel

Gallo y su equipo han venido estudiando el papel de las moléculas llamadas péptidos antimicrobianos. Estas funcionan como antibióticos naturales en la piel y erradican algunas bacterias. Sin embargo, también activan el sistema inmune del cuerpo. Se descubrieron que algunas personas con rosácea producen demasiados péptidos antimicrobianos, un descubrimiento que podría conducir a nuevos tratamientos.

En la actualidad , existen varios medicamentos que los médicos pueden recetar para tratar la rosácea. Algunos funcionan al afectar a los microbios que viven en la piel. Otros ayudan a reducir el enrojecimiento al contraer los vasos sanguíneos de la cara.

Los tratamientos con láser también pueden ayudar con el enrojecimiento y mejorar la apariencia de la piel. Destruyen vasos sanguíneos sobrantes de la cara. Sin embargo, el tratamiento con láser solo se ocupa de los síntomas de la rosácea y no de las causas.

Recuerde que si padece de rosácea, la mejor opción siempre es consultar a un dermatólogo ya que cada piel puede ser diferente.