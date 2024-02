“Es un círculo donde las aseguradoras ni el Gobierno le dan la cara a los pacientes”: Néstor Álvarez

En Colombia la situación del sistema de salud por el desabastecimiento de medicamentos impacta directamente en los pacientes, sobre todo en aquello que padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y VIH.

La complejidad de estas patologías no solo es el sufrimiento de los síntomas, sino la dificultad en el acceso a medicamentos esenciales para su tratamiento.

Néstor Álvarez, presidente de la Asociación Colombiana de Pacientes de Alto Costo, explicó cómo el desabastecimiento de medicamentos está afectando la calidad de vida de los pacientes crónicos.

¿Cómo afecta el desabastecimiento de medicamentos a pacientes complejos?

“Nosotros hemos recibido quejas no solo de cáncer, sino de todas las patologías y ya empezamos a dudar de la palabra desabastecido porque en internet y en establecimientos comerciales uno encuentra muchas de estas moléculas, o solamente el problema es en una sola EPS y no en todas las EPS.

Por lo tanto, por ese concepto de desbastecido, se hace un llamado al Gobierno Nacional y a las EPS para que afrontemos este problema y consideramos que puede ser un problema de la industria, que no está vendiendo al canal institucional y solamente el canal comercial, o también un tema de cartera que algunos proveedores de las EPS que tienen cupos llenos o no tienen al día su cartera o les limitan los despachos y esto afecta a algunos pacientes.

Hemos visto cómo esto afecta y no es para todos los pacientes, sino para algunos y va desde la autorización en todas las patologías: cáncer, VIH, dolor, soluciones oftálmicas, geles para el dolor, desde las moléculas más bajas, hasta las más complejas.

¿Qué pasa con los pacientes oncológicos con medicamentos tan costosos?

Ese es uno de los grandes inconvenientes, que no son moléculas que fácilmente las tienen en cualquier farmacia, puede que lo tenga un canal de distribución y que toque o trasladarse de ciudad.

Ayer hicimos esa tarea con unos pacientes que necesitaban insulina. Algunos nos decían ‘no vendemos, sino solamente a canal institucional o con una fórmula de una EPS, no a paciente particular’.

Esto también es difícil desde otro punto de vista porque las EPS se niegan a reembolsar el dinero a los pacientes que compran sus medicamentos porque están exigiendo factura electrónica y una serie de cosas para inscribirse casi como proveedores para que le retornen.

En los puntos de dispensación tampoco le dan al paciente ese derecho para que diga que tiene una constancia de desabastecido, cómprelo y lo radica a la EPS.

Hay un grave problema porque es dinero público de la salud y casi todo está dentro de la UPC y lo que la EPS no entrega el paciente están obligados a comprar, los que pueden, y los que no, suspenden sus tratamientos y esto trae muchas consecuencias en muchas patologías como hipertensión arterial, manejo del dolor y manejo de cáncer.

¿Qué pasa con los pacientes que suspenden sus tratamientos?

Un paciente de hipertensión puede que no se muera de un día para otro, pero si pueden tener un pico alto de hipertensión arterial y esto podría causar un accidente cardiovascular y las consecuencias es que el paciente tenga que ir a urgencia a que le coloquen hipertensivos inyectables para controlar. Eso significa congestión en el sistema de urgencias, eso es una posible complicación con mayores costos para el sistema de salud.

Esto pasó con la Nueva EPS y Cafam, donde la Amlodipina de 5mg no se había entregado en enero y febrero a muchos pacientes y la respuesta es que lo van a solucionar, pero no afronta el problema el ente regulador ni el sistema de salud, que no nos dicen cuáles son las moléculas que están desabastecidas y que tienen problemas de canal institucional y no comercial, ni las EPS tampoco salen a decirle al Gobierno tengo estos pacientes sin medicamentos, qué vamos a hacer para que haya medicamentos en el país.

Estamos en un círculo cerrado donde ni la aseguradora ni el Gobierno le quieren dar la cara a los pacientes, con mayores costos para el sistema y las consecuencias para el paciente y la familia que hace de todo para tratar de conseguir el medicamento.