Tome nota: estas son las semillas que aportan más proteína que la carne

El consumo de proteínas es fundamental para mantener un organismo saludable y prevenir enfermedades. Sin embargo, para aquellos que siguen dietas veganas o vegetarianas, es importante encontrar fuentes de proteínas vegetales que satisfagan sus necesidades nutricionales. Afortunadamente, hay varios vegetales, semillas y granos que no solo son ricos en proteínas, sino también fáciles de incorporar en la dieta diaria.

Muchas personas no suelen incorporar la cantidad necesaria de proteína en su alimentación debido a que no conocen muy bien qué alimentos tienen este aporte o porque no cuentan con el tiempo para prepararla. No obstante, las semillas y los granos pueden ser fáciles de conseguir y de cocinar, además de ser muy económicos, por lo que son una muy buena opción.

¿Cuáles son las semillas que más contienen proteína?

Linaza: Según información recopilada por la base de datos española de Composición de Alimentos, algunas semillas destacan por su alto contenido proteico. Una de ellas es la semilla de linaza, que contiene 18 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además, las semillas de linaza también son beneficiosas para el tránsito intestinal y la retención de líquidos.

Chía: Por otro lado, las semillas de chía son ampliamente reconocidas por su contenido saludable y son especialmente populares entre aquellos que buscan perder peso. Estas semillas tienen un bajo contenido calórico, son una fuente de omega-3 y fibra, y proporcionan 17 gramos de proteína por cada 100 gramos.

Semillas de girasol: Son otra de las tantas opciones que además de ser utilizadas en panes y tortas, contienen nutrientes como magnesio, potasio, fósforo y vitaminas del grupo B. Estas semillas aportan 20 gramos de proteína por cada 100 gramos.

Lentejas: En cuanto a los granos, son una excelente alternativa para obtener proteínas vegetales. Estos alimentos contienen un 23.5% de proteínas, más que los garbanzos, y también son ricos en fibra, lo que proporciona sensación de saciedad.

Fríjoles: Esta es otra leguminosa con un alto contenido proteico, muy presentes en la dieta de América Central y del Sur. Según un artículo publicado en la revista 'Biodiversidad Mexicana', combinar los frijoles con otro tipo de cereal, como el maíz, puede equiparar su contenido proteico al de un trozo de carne.

Es importante tener en cuenta que las necesidades de consumo diario de proteínas y calorías varían según la edad, altura y peso de cada individuo. Por eso, siempre es recomendable consultar a un médico o nutricionista para obtener información específica y personalizada.

Las semillas y granos son una excelente alternativa para incorporar proteínas en una dieta vegana o vegetariana. Desde la semilla de linaza y chía, hasta los beneficios de las semillas de girasol y los nutrientes de las lentejas y los frijoles, hay una amplia variedad de alimentos vegetales que pueden satisfacer las necesidades proteicas y contribuir a una dieta saludable.