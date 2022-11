Terapia de pareja: 3 señales de un matrimonio en crisis

El 11 de noviembre es una fecha que ha cobrado relevancia a nivel mundial por celebrar la soltería, en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y China se volvió una fecha tradicional en la que se reivindica a los solteros. A pesar de que esta fecha surgió como una broma entre universitarios, posteriormente cobró fuerza y significado que representa la individualidad.

A propósito, en Colombia, según un reporte del Supernotariado, por cada tres matrimonios hay un divorcio y el 2021 fue el año con mayor número de trámites de separación en los últimos diez años.

Por lo tanto, en NoticiasRCN.com aprovechamos la oportunidad para consultar a María Cecilia Sarmiento, psicóloga especializada en asesoría familiar, sobre las posibles alertas de una pareja que atraviesa una crisis y puede actuar antes de aumentar el número de solteros en el país.

Señales de un matrimonio en crisis, según la psicología

1. Se pierde la intimidad emocional

La intimidad emocional es lo que permite a cada pareja ser quienes son sin máscaras, ni juicios. Cuando una pareja empieza a esconder información así sea pequeña, cuando empiezan a mostrarse diferente de lo que realmente sienten, es señal de que la confianza está lesionada y este es uno de los pilares fundamentales para que una relación sana funcione. Empezamos a confiar en otros más que en mi pareja y poco a poco se va perdiendo la amistad que acompaña la relación y por supuesto se altera la comunicación.

2. Se pierden los objetivos comunes

Empiezan a primar “mis” objetivos, “mis” planes, “mis” metas. Una de las razones de una pareja es construir un proyecto común, cuando empezamos a poner como prioridad “mis” necesidades por encima de las necesidades de la pareja, es una señal de qué hay algo que no está funcionando, hay alguna frustración oculta, conflictos no resueltos a tiempo o desconocimiento de la etapa actual de la relación.

3. Las prioridades cambian

Si bien cada pareja atraviesa diferentes etapas que hacen que las prioridades se modifiquen con el tiempo, hay algo inamovible que es la importancia de reconocer cada día al otro para poder desarrollar juntos su mejor versión, basados en los errores y aciertos que van viviendo.

Cuando una pareja entra en crisis parece que todo es importante menos la relación, ya empieza la desesperanza y el desinterés por construir, se empieza a vivir de la inercia y nos volvemos reactivos en vez de proactivos.

Lo importante de una crisis no es no tenerlas sino saberlas gestionar a tiempo y buscar ayuda cuando se necesita, incluso hablamos hoy en día de salud relacional preventiva, ¿por qué esperar una crisis si podemos actuar para no llegar a ella?