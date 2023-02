'Trabajando con cáncer', campaña que busca eliminar el estigma de esta enfermedad en las empresas

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es la segunda causa de morbilidad y mortalidad en América.

“Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por cáncer”, señala la OPS. Además, indica que durante las próximas dos décadas la carga de cáncer aumentará en 60%, es decir, unos 30 millones de nuevos casos en 2040.

El diagnóstico de cáncer, según expertos, causa estragos no solo en los pacientes sino en sus familias. Una de las principales preocupaciones es la pérdida de su empleo.

Y aunque el 90% de los pacientes con cáncer considera que el apoyo en el trabajo repercute positivamente en su salud, aproximadamente el 50% teme comunicar su diagnóstico a la empresa en la que labora.

Publicis Foundation has launched ‘Working With Cancer’ to erase the stigma of cancer & create more recovery-forward workplaces.



Find out about our pledge and show your support: https://t.co/PRexwuEEL3https://t.co/43iPr7ZB9f