¿Cómo evitar que el computador se ponga lento después de actualizarlo?

¿Quién no ha dudado a la hora de actualizar su laptop? Ese mensajito, que nos suele salir en un extremo de la pantalla, a veces nos pone a dudar. Los usuarios instalan actualizaciones de software para mejorar el rendimiento y la seguridad de sus ordenadores. Sin embargo, en ocasiones pueden producir ralentizaciones.

Lee también: AMD Ryzen 5 5500U, reseña: ¿vale la pena este procesador?

No te preocupes: si tu computadora tiene suficiente memoria, potencia de procesador y espacio en el disco, las actualizaciones de software deberían hacer que funcione mejor. Si esto no sucede, no te vuelvas loco, siempre hay medidas que podemos tomar. Por eso desde Acer nos ayudan con algunos consejos para mejorar el rendimiento de tu equipo y evitar que se ralentice una vez hayamos hecho las actualizaciones requeridas.

Deshabilita el inicio automático de programas

Muchos softwares como Dropbox o Skype pueden iniciarse automáticamente y ejecutarse en segundo plano cuando se enciende tu computadora. Mantén siempre lo más bajo posible el número de programas que se abren al inicio desactivando los innecesarios. Esto influye en el tiempo que tu equipo tarda en iniciarse del todo, y es un factor importante si buscas que el sistema no vaya más lento.

Ten disciplina: elimina regularmente archivos temporales

La principal razón por la que borrar este tipo de archivos es la de ahorrar espacio en el disco duro de tu ordenador. El sistema operativo y el software de las aplicaciones crean regularmente archivos y carpetas temporales que consumen espacio y regularmente usan potencia de procesamiento que pueden desacelerar el equipo. Eliminar regularmente estos archivos es una buena práctica si buscas mejorar el rendimiento y la velocidad general de la laptop.

Mira también: Tres trucos para limpiar tu portátil: qué hacer y qué no

Adiós a los programas que nunca usas

¿Quién no ha instalado alguna vez un programa que después no ha vuelto a usar? Los programas no deseados ocupan almacenamiento y pueden reducir el rendimiento del sistema. Ten presente que muchos fabricantes incluyen en sus ordenadores programas de terceros preinstalados y que muchos de ellos suelen ser pesados e innecesarios.

Guarda información en la nube

Almacenar datos en la nube puede mejorar significativamente el rendimiento de la computadora al ahorrar espacio en el disco y en la administración de archivos relacionados. Es aconsejable almacenar archivos grandes como música y vídeos allí.

Elimina el polvo

Para muchos es algo sin importancia, sin embargo, limpiar tu equipo es vital si quieres que trabaje adecuadamente. Cuando el polvo se acumula en el ventilador obstruye el flujo de aire y ocasiona que la laptop se sobrecaliente, el sistema reduce automáticamente el desempeño para permanecer refrigerado. Además de limpiar el teclado y la carcasa, use aire comprimido para quitar el polvillo de los orificios del ventilador.

Si no llegas a la velocidad que deseas, ve por más

Por último, siempre habrá una solución final: agrega o reemplaza hardware como la memoria de tu equipo, procesador y las unidades de disco.

Mira también: Apple prepara su incursión a las pantallas plegables, pero iPhone no sería la prioridad