Día del Gamer: ¿por qué esta fecha se celebra el 29 de agosto?

El 29 de agosto marca a nivel mundial el Día del Gamer, una celebración que inició en el año 2008, y cada vez toma más fuerza. En todo el planeta hay miles de personas que tienen como hobby o profesión dedicarse al mundo de los videojuegos.

La fecha es celebrada de distintas formas. Las distintas marcas de videojuegos pueden hacer lanzamientos, o incluso unos descuentos y promociones bastante atractivas. El mundo de los gamers cada vez toma más fuerza, y es algo que no discrimina por edad, pues desde niños hasta adultos mayores de 40 pueden tener los videojuegos como una pasión.

El Día del Gamer nació por decisión de tres medios especializados; PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, quienes en el 2008 tomaron la iniciativa de celebrar al mundo de los videojuegos. Desde ese entonces, cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer.

¿Por qué se celebra el 29 de agosto?

Esta fecha no tiene ninguna connotación especial, pues no marca la creación de ningún videojuego en particular o consola, o algo relacionado con la industria. Los medios especializados simplemente eligieron esta fecha de forma aleatoria para celebrar el Día del Gamer.

En el 2008, primer año en que se celebró esta fecha, fue un momento muy fuerte para la industria de los videojuegos. En aquel entonces, el mercado era dominado por las consolas PlayStation 3 de Sony, y Xbox 360 de Microsoft. Además, también estaba en furor el Nintendo Wii.

Sumado a esto, fue el mismo año en que se lanzaron importantes juegos que se volvieron "clásicos" como Grand Theft Auto IV, Fallout 3, Metal Gear Solid 4, Dead Space, entre muchos otros que tienen un espacio muy especial en el mundo de los gamers.