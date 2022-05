eFootball 2022 está listo para llegar a celulares, con un gran pero

Después de un inicio complicado, eFootball 2022 ha ido tomando forma con el paso de las nuevas actualizaciones y ya con la versión 1.0 se han notado los cambios en consolas. Pero finalmente se confirmó su llegada a móviles dentro de las próximas semanas.

El aterrizaje del videojuego de fútbol de Konami, que es gratuito, se dará el 2 de junio, en medio de la segunda temporada del título en el que se anunciaron cambios como de rendimiento, estabilidad en partidos en línea y más servidores.

[About version 1.1.0 update for Mobile]



Thank you for patience and we apologise for the long wait. With this v1.1.0 update, our new football game "eFootball™ 2022" is finally here! pic.twitter.com/c2OjROxUj6