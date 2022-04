FIFA saca su propio Netflix: todo lo que tienes que saber de esta plataforma

La FIFA se sube al bus de las plataformas de video y anunció su propia aplicación para transmitir contenido en vivo y bajo demanda. El lanzamiento de la app llega acompañado de mucha información y dudas de cómo será su funcionamiento, ya que será gratuita.

FIFA+ tendrá una gran variedad de contenido, porque la promesa desde Gianni Infantino es seguir llevando el fútbol a más lugares y creen que esta puede ser una forma de hacerlo, porque no solo habrá partidos sino también documentales.

La plataforma ya está disponible y en ella se ofrecerán, inicialmente, 1.400 partidos en vivo tanto de hombres como de mujeres, y la idea es llegar a 40.000 a finales de 2022. Sin embargo, el foco inicial estará en el fútbol femenino, ya que habrá 11.000 partidos de mujeres.

Los juegos serán de "las ligas más importantes de Europa", aunque no se mencionan cuáles. Adicionalmente, se transmitirán encuentros de ligas juveniles y los partidos previos al Mundial de Catar 2022, por lo que seguramente habrá algunos amistosos de preparación.

Paralelo habrá esto habrá un archivo de los clásicos de los Mundiales y un paquete de documentales, cortometrajes, docuseries y otros programas de entrevistas como: Ronaldinho: el hombre más feliz del mundo, un documental que aborda la vida del astro brasileño; Heroínas, centrado en la Copa Mundial Femenil; Islandia: El debut, que se enfoca en la explosión de la selección islandesa en el mundial 2018, y muchos más.

Eso sí, los partidos del Mundial de Catar seguramente no estarán, porque estos derechos ya están negociados con muchos años de anterioridad, aunque puede que haya resúmenes o los goles.

