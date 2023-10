HONOR lanza el HONOR 90 en Colombia

HONOR, marca de tecnología global, anunció el lanzamiento de la HONOR 90 Series en Colombia. Con una impresionante cámara principal de 200MP y una pantalla curva cuádruple flotante, que además es líder en el sector por su tecnología de confort ocular, el HONOR 90 incorpora un hardware y un software revolucionarios para aquellos que quieren capturar sus aventuras cotidianas con un nivel de detalle excepcional.

"En HONOR, nos esforzamos en empoderar a los consumidores de todo el mundo con nuestra tecnología líder para que aprovechen el día y compartan sus buenas vibras a sus seres queridos", declaró George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. "Desde las extraordinarias innovaciones en la cámara y las soluciones de visualización enfocadas en el ser humano, hasta el rapidísimo rendimiento habilitado por el mejor hardware de su clase y nuestro MagicOS inteligente, la HONOR 90 Series creará una gran experiencia para todos los usuarios, en particular para los creadores de contenidos que buscan un socio inteligente y confiable con el cual capturar sus apasionantes vidas".

Una cámara poderosa para capturar cada aventura: haz close-up y conoce más detalles

El nuevo sistema de cámara triple consta de una cámara principal de 200MP con un sensor de 1/1.4 pulgadas, una ultra gran angular y macro de 12MP con un campo de visión de 112°, y una de profundidad de 2MP que ayuda a medir la distancia con mayor precisión.

Mediante la fusión de varios fotogramas, el algoritmo de reducción de ruido y la agrupación de pixeles logran un rendimiento de captación de luz equivalente a tener pixeles grandes de 2.24 µm (16 en 1). De este modo, la cámara principal de 200MP produce excelentes fotos de alto rango dinámico (HDR), así como tomas detalladas y brillantes en situaciones de poca luz.

Con el modo Hi-Res puedes tomar una foto de un plano general y hacerle close-up para ver cada detalle con total claridad. Incluso si decides editarla y conservar sólo una porción de la foto original, esta se verá con gran definición.

El HONOR 90 también presenta el nuevo modo Retrato, que ayuda a los usuarios a crear retratos excepcionales sin esfuerzo, con rasgos faciales bien definidos, tonos de piel precisos y un auténtico efecto bokeh que mezcla de forma natural el fondo con el sujeto. Para una mayor flexibilidad, este modo también permite hacer capturas con un zoom 2X para ofrecer resultados de imagen que resalten mejor al sujeto en el encuadre.

En la parte delantera, la cámara frontal de 50MP captura selfies impresionantes repletas de detalles, lo que convierte al HONOR 90 en la opción ideal para los creadores de contenidos que recién inician.

Diseñado para ayudar a los creadores de contenido de video a agilizar sus flujos de trabajo, el HONOR 90 también emplea inteligencia artificial (IA) para eliminar el ruido de los videos y recomendar determinados modos de video. Así también, integra AI Vlog Assistant, para generar un video de 15 segundos listo para subirse a redes sociales con solo un toque. El HONOR 90 consigue una reducción de ruido omnidireccional con una relación señal/ruido de 20dB, cercana a la de una grabadora profesional, lo que permite a capturar voces humanas nítidas sin otras perturbaciones acústicas.

Experiencia de visualización envolvente en pantalla

Equipado con una pantalla curva cuádruple flotante de 6.7 pulgadas, el HONOR 90 admite una alta resolución de 2,664 x1,200 pixeles, una gama de colores 100% DCI-P3 y hasta 1,070 millones de colores, lo que da vida a un contenido visual con colores asombrosos y una claridad vívida. Además, el HONOR 90 soporta un brillo máximo de 1,600 nits, lo que permite mejorar la legibilidad de la pantalla incluso con mucha luz.

La pantalla rápida y receptiva cuenta con una frecuencia de actualización de pantalla adaptativa de hasta 120Hz , que se ajusta dinámicamente en función del contenido mostrado para lograr el equilibrio óptimo entre fluidez visual y duración de la batería. Además, al ser compatible con HDR10+ y contar con las certificaciones HDR de Netflix y Amazon Prime Video, el HONOR 90 garantiza que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia multimedia excepcional, tanto si están de viaje como en la comodidad de sus hogares.

Como reflejo del compromiso de HONOR con la tecnología centrada en el ser humano, el HONOR 90 está equipado con funciones de descanso visual líderes en el sector. Esto le ha valido recibir la certificación TÜV Rheinland Flicker Free y ha logrado un nivel de atenuación sin riesgo. Es perfecta para la generación actual, ávida de entretenimiento y que pasa largas horas viendo contenidos en sus smartphones. La pantalla ofrece la frecuencia de atenuación por modulación por ancho de pulsos (PWM) más alta del sector, de 3840Hz , lo que minimiza eficazmente el esfuerzo que supone para los ojos de los usuarios cuando se ajusta a un brillo bajo. La pantalla también cuenta con atenuación dinámica que simula la luz natural para aliviar la fatiga ocular, así como la tecnología Dynamic Dimming y Circadian Night Display de HONOR, que filtra la luz azul y promueve la secreción natural de melatonina para mejorar la calidad del sueño del usuario por la noche.

El HONOR 90 ofrece una pantalla agradable con un gran rendimiento en la mayoría de los casos de uso, con un fuerte desempeño en el color y la legibilidad, esto ha hecho que obtenga el 1er lugar en el Ranking de Pantalla de gama alta de DXOMARK con una puntuación global de 140.

Diseño elegante inspirado en la artesanía de lujo

Inspirado en la alta costura y la artesanía de la joyería de lujo, el HONOR 90 irradia clase con sus 7.8mm de grosor y 183g de peso ligero. Los bordes suaves y curvos que envuelven el smartphone hacen que sea un placer sostenerlo y contemplarlo. Además, el cristal profundamente reforzado con tecnología HONOR Shield Glass proporciona a los usuarios la tranquilidad de saber que su smartphone está fabricado para durar. En la parte trasera, el HONOR 90 presenta el icónico diseño clásico de doble anillo de la HONOR N Series, con elementos redondeados elaborados con técnicas de corte precisas para producir un brillo resplandeciente que añade un toque extra de elegancia al smartphone.

Batería de increíble duración y rápido rendimiento

El HONOR 90 incorpora una gran batería de 5,000mAh, que brinda energía para todo un día de uso. Con una sola carga, el smartphone puede proporcionar hasta 19.5 horas de streaming de video local continuo. Cuando la batería está baja, los usuarios pueden recuperarla hasta el 45% con HONOR SuperCharge de 66W en solo 15 minutos, manteniendo el tiempo de inactividad al mínimo.

Rápido y con una batería eficiente, el HONOR 90 incorpora la plataforma Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, que tiene una GPU un 20% mejor y un 30% más de rendimiento de IA en comparación con su predecesor. La temperatura interna se mantiene bajo control gracias a una cámara de vapor un 147% más grande, lo que facilita una disipación eficiente del calor para que el smartphone se mantenga frío al tacto incluso al estarse cargando. Así también, esta plataforma viene lista para tomar acción y jugar o compartir contenidos desde cualquier lugar, gracias a sus capacidades de conectividad 5G o bien desde casa con Wi-Fi 6.

“La plataforma móvil Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition está hecha a la medida para dispositivos premium como el HONOR 90, que busca brindar un rendimiento excepcional en tareas intensivas y escenarios de alta demanda para las actividades diarias de los usuarios. Cuenta con una velocidad de reloj mejorada en el CPU, así como un incremento en el rendimiento del GPU y en el procesamiento mediante inteligencia artificial, garantizando gráficos fluidos y respuestas rápidas en tiempo real. Con estas características, un ejemplo claro de uso es en una actividad tan demandante como lo es el gaming, ya que este smartphone con corazón de dragón brindará a sus usuarios experiencias audiovisuales y de conectividad épicas. Además, esta plataforma y el HONOR 90 nos brindan en conjunto la capacidad de realizar capturas fotográficas enormes, tanto en resolución como en experiencia, gracias a las funciones de grabación con múltiples cámaras de forma simultánea, así como aprovechar por completo las capacidades de reproducción de color vibrante y captura en alta resolución de hasta 200MP del HONOR 90; todo esto impulsado por nuestro procesador de señal de imagen triple Qualcomm Spectra”, señaló Mike A. Romero, Sr. Marketing Manager, Qualcomm LATAM.

Una experiencia realmente personalizada con HONOR MagicOS 7.1

Con la última versión de HONOR MagicOS 7.1 basada en Android 13, el HONOR 90 y el HONOR 90 Lite incluyen una serie de funciones inteligentes mejoradas, como Magic Text, que proporcionan una experiencia de vida inteligente y mejoran la productividad al máximo.

Magic Text reconoce de forma inteligente el texto de una imagen y permite a los usuarios realizar acciones directamente con la información importante. Por ejemplo, cuando Magic Text identifica un número de teléfono, los usuarios pueden seleccionarlo y elegir una opción del menú, como llamar, enviar un mensaje de texto o guardar el número. Esta función también puede identificar direcciones de correo electrónico y enlaces a sitios web para acceder más rápidamente a servicios relevantes. Se puede entrar en el modo de reconocimiento y escaneo de texto inmediatamente una vez a través del visor digital.

El debút del HONOR 90 Lite

Lanzado junto con el HONOR 90, el HONOR 90 Lite es un elegante todoterreno que cuenta con un increíble sistema de cámara, pantalla y una serie de funciones inteligentes para mejorar la experiencia del usuario.

Para elevar la experiencia fotográfica, el HONOR 90 Lite cuenta con una cámara principal trasera de 100MP con una apertura de f/1.9, una gran angular y profundidad de 5MP, y una macro de 2MP para capturar majestuosos paisajes y primeros planos íntimos. Además, para los que aman las selfies, la cámara frontal de 16MP ofrece autorretratos cautivadores con características definidas y colores mejorados.

Por otro lado, la pantalla sin bordes de 6.7 pulgadas del HONOR 90 Lite tiene una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 90Hz , proporcionando a los usuarios una experiencia visual fluida. La pantalla también cuenta con la certificación TÜV Rheinland Low Blue Light y, al igual que HONOR 90, es compatible con una serie de soluciones de protección ocular centradas en el ser humano, como Dynamic Dimming y Circadian Night Display.

El HONOR 90 Lite está impulsado por la plataforma MediaTek Dimensity 6020 5G y una batería de 4500mAh . Los usuarios que disfrutan manteniendo sus archivos multimedia siempre accesibles al alcance de la mano pueden aprovechar al máximo la memoria de 8GB y la gran unidad de almacenamiento de 256GB del HONOR 90 Lite, que puede guardar 57,808 fotos, 22,322 canciones u 892 videos HD localmente. Este smartphone también está equipado con HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), una tecnología de HONOR que traslada una parte de la memoria flash a la RAM, lo que significa que 8GB de RAM pueden aumentarse hasta 13GB de RAM.

Precios y disponibilidad

El HONOR 90 está disponible en una amplia gama de colores de moda, como Verde Esmeralda, Plata Diamante y Zafiro Real, mientras que el HONOR 90 Lite está disponible en tres colores : Aquamarino, Plata Titanio y Negro Medianoche.

A partir del 26 de octubre, los modelos HONOR 90 y HONOR 90 Lite estarán disponibles en determinados mercados internacionales con precios de venta al público que comienzan en $1,990,900 COP para el HONOR 90 y $2,659,900 COP para el HONOR 90 Lite de 256GB. Además, la versión de 512GB del HONOR 90 Lite estará disponible a partir de $2,999,900 COP. Estos productos estarán disponibles en Claro, Movistar, Wom, Exito, Falabella, Alkosto, Ktronix y Alkomprar.

