Instagram tendría una opción para responder una historia con un dibujo

Quien usa Instagram sabe que las historias son parte fundamental de la experiencia en la aplicación y responder a ellas de diferentes maneras, una de ellas a futuro será con dibujos.

Según Alessandro Paluzzi, filtrador habitual de esta red social, la plataforma está “trabajando” en la habilitación de dibujos como respuesta a la Stories, esto sería a través de trazos a mano alzada en la misma pantalla.

#Instagram is working on the ability to reply to stories with a drawing 👀 pic.twitter.com/L8d4rKj3tN