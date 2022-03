Instagram mejora su sistema de etiquetas

Con el objetivo de que los creadores de contenido tengan mayor verbalización, Instagram agregará una nueva función al sistema de etiquetas para que al momento de ser mencionadas otras cuentas las demás personas puedan ver su trabajo.

Cuando se comparten imágenes o fotos en esta red social es habitual etiquetar a más personas, ya sea porque aparecen en la foto o porque son los dueños de ese contenido. Y aunque para muchos usuarios esa mención pueda ser intrascendente, para las cuentas que viven de su contenido es importante tener ese espacio.

Y pensando en eso Instagram agregó una función que permite que al momento de etiquetar a otra cuenta se pueda dar la opción de mostrar todo su contenido y no solamente su perfil.

Esto nace luego de algunas quejas de los creadores por no recibir el crédito adecuando de sus proyectos, porque muchas veces otras personas los suben y no se hace mención o era apenas una etiqueta de nombre que no daba el valor que esta nueva función puede tener.

¿Cómo usar la nueva función de etiquetas en Instagram?

Para poder acceder a ella será muy sencillo, la herramienta aparece después de tocar en Etiquetar personas> Agregar etiqueta, donde saldrá una nueva opción llamada ‘Mostrar categoría de perfil’ y se activa si lo queremos.

De esta forma las demás personas tendrán información de la cuenta etiquetada y una visualización general del contenido que tienen en su perfil.

