¿Cuáles son los grandes anuncios que haría PlayStation esta semana?

El inicio de año en la industria de los videojuegos ha tenido mucha información y para PlayStation hay muchas cosas nuevas aún por confirmar y según información de parte del filtrador Greg Miller, esta semana habría grandes anuncios.

El insider asegura que está “podría ser una semana muy interesante para PlayStation si uno de los tres rumores que he escuchado son ciertos”. A esto añade que, ante la posible cantidad de información que se dará, se retrasará la grabación de su podcast sobre la empresa de videojuegos que hace de forma semanal.

Aunque la información sobre este caso es escaza, se suma a una dada la semana pasada en la que apunta a que una de las bombas que tiene guardadas PlayStation se confirmaría en los próximos días.

Man, looking like it might be a VERY interesting week for PlayStation if even one of the three rumors I’ve heard is true.



As such, we’re gonna delay recording PS I Love You XOXO until Thursday.



👀 pic.twitter.com/M5KnIRBo1v