Las características que serán tendencias en los TVs premium en 2022

La tecnología en los televisores no para, es un sector muy fuerte en la industria actual que obliga a las marcas a cada año a innovar y mejorar lo que lanzaron el año anterior. Y Samsung ya mostró esas características con las que buscará marcar tendencia en la gama premium o alta.

Para este 2022 los Neo QLED 8K pretenden dar un salto de calidad en tres aspectos, en comparación con lo visto en 2021, mejorando las condiciones de los contrastes, el nivel de detalle y la experiencia de uso.

En este último aspecto veremos mejoras en el Smart Hub, el centro de aplicaciones de los televisores, como la llegada de una sección de gaming, que aunque solo estará disponible en ciertos países (y no en Colombia) buscará tomar parte del este mercado para disfrutar de los videojuegos en la nube, sin necesidad de una consola.

Características de los televisores gama alta para 2022

De entrada, línea Neo QLED 8K contará con paneles desde las 40 pulgadas hasta las más altas de 75, 85 y más, lo que permite llegar a más personas que por diferentes condiciones no pueden tener un TV tan grande.

Más contraste

En 2021 los televisores de esta gama tenían un mapeo de contraste de 12 bits, pero para este año será de 14 bits. Esto permite que la imagen tenga una mejor definición en los colores más oscuros y el nivel de detalle sea más alto, algo que siempre suele marcar la diferencia entre un televisor de gama alta con uno de una gama más baja.

Te puede interesar: Revelan el top cinco de los televisores más vendidos del último año

Más profundidad

Algo por la misma línea, mejorar el contraste, el procesador que usan los televisores de este año de la empresa surcoreana, el Neural 8K, cuenta con una función llamada Potenciador de profundidad que imita la forma en la que el ojo humano enfoca un objeto. Por lo que, en la práctica, lo que sucede es que el televisor invitará al televidente a dirigir su mirada a un punto en específico.

Calibración inteligente

Y seguro a muchos les ha pasado que compran un TV y no le sacan todo el provecho porque no saben calibrar la imagen. Ahora esta línea de televisores tendrá una forma de calibración a través del celular ya sea en un modo básico o un modo profesional. Esta herramienta puede ser muy útil para aquellos usuarios que no son conocedores de la tecnología, pero quieren aprovechar su televisor.

*Productos como televisores los puedes encontrar en nuestro MarketRCN. Entra y aprovecha los descuentos.