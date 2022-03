Shredders, reseña: un exclusivo de Xbox con fallos que aciertos

FoamPunch y ID@Xbox traen un nuevo juego de snowboarding con un concepto que busca combinar la libertad y la campaña con un resultado con matices más negativos que positivos. Hablamos de Shredders, título exclusivo de PC y consolas de Xbox que se une a Game Pass para buscar dar diversión haciendo trucos en la nieve.

Antes de su lanzamiento, este 16 de marzo, pudimos probarlo durante unos días y tras varias horas nos deja una sensación extraña, poniendo en evidencia que el proyecto de ID@Xbox es una buena forma de darle espacio a nuevas ideas, pero que ejemplos como estos para una marca tan grande como Xbox se queda muy corto.

Shredders, snowboarding con libertad

Podríamos dividir este juego en dos. Por un lado, está la campaña, lineal y que nos cuenta la historia de dos youtuber poco conocidos que son contactados por una marca famosa y empiezan su camino haciendo trucos, retos y conociendo personalidades para llegar a la fama.

Esta campaña nos lleva por tramos de cinemáticas y momentos de gameplay que son el cumplimiento de ciertos retos cortos, que podrían ser esas grabaciones que hacen para subir a la red, pero estos retos son muy cortos, no duran más de un minuto y superarlos es muy fácil porque te pueden pedir hacer un truco complicado, pero con que llegues al final del recorrido lo podrás superar. Así que al final poco importa tu habilidad.

De otro lado está la parte libre. Shredders es una especie de mundo abierto donde podemos ir bajando de una montaña y encontrando rampas para hacer trucos, deslizar tubos o saltar montañas de una forma divertida. Aquí el jugador es libre de andar e ir buscando lugares, que se van desbloqueando gracias a la campaña. Aunque aquí se siente diferente, sí dan más ganas de andar por ahí y buscar lugares donde saltar y hacer trucos.

Dos mundos que funcionan diferente, pero que desembocan en un mismo problema: el juego carece de personalidad, calidad y precisión en sus mecánicas.

Nuestro problema con Shredders

De entrada, los problemas técnicos son evidentes, con caídas constantes de FPS, bugs y objetos que cargan a nuestro paso. Errores que no solo suceden durante el gameplay, sino que también los vivimos en cinemáticas, donde todo debería estar más controlado. Aunque esto al final es algo que se puede arreglar con un parche y nunca se nos dañó la experiencia, que por un error perdiéramos o nos sacara del juego.

El verdadero problema de Shredders está en su gameplay. Si bien la historia es básica y solo un pretexto para avanzar en los trucos, puede llegar a ser divertida y tiene algunos chistes buenos. Pero ya cuando estamos ejecutando trucos al juego le hace falta mucha personalidad, no se define entre tener un estilo de juego arcade o de simulación y los trucos no se ejecutan con precisión, antes de cada reto te explican qué botones mover para hacer el giro o salto, pero cuando lo vas hacer no sale y se vuelve frustrante, porque no es un fallo del jugador, sino que hace falta precisión.

Adicionalmente, ese toque de humor de las cinemáticas no está en el gameplay, el juego se vuelve solemne cuando te subes en la tabla, la música es aburrida y los personajes pasan a un segundo plano, no se siente un ecosistema conjunto. Una lástima.

En cuanto al entorno, por suerte se juega en una montaña de nieve y lo que necesitamos son rampas para saltar y obstáculos, y el juego puede limitarse en más entornos. Pero eso no es excusa para no ofrecer una mejor calidad en la ambientación, que haya más personalidad: estamos ante un juego de espectáculo, de diversión extrema, que hace parte de toda una cultura y movimiento de nichos en el mundo.

Y finalmente, el menú de Shredders es la guía de cómo no hacer un menú. Primero, el fondo es blanco y la letra igual, por lo que la única forma de ver es pasando entre las opciones. Un horror. Y segundo, no se entiende cómo funciona cada parte del juego, entre la libertad y la campaña, casi que terminas adivinando cada parte.

Entonces… ¿Shredders vale la pena?

Por suerte está en Game Pass y seguro mucha gente lo podrá probar y dar su propio veredicto. Ojalá los errores técnicos los corrijan y agreguen más contenido, porque la rejugabilidad no es una opción ante la limitación de contenido.

Pero aquí no vas a encontrar un juego con personalidad, que haga que quieras volver cada día y que te despierte emociones. La forma de personalización de personaje no genera esas ganas de querer tener más ropa y el diseño de los personajes es feo, no enamoran.

A todo esto, se acompaña la imprecisión en sus trucos, por lo que por momentos sufrirás más de la cuenta para ejecutarlos y la diversión se volverá desespero. Así que es un título que debes tomar con calma y saber que no encontrarás la calidad a la que Xbox nos tiene acostumbrados.