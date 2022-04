Spotify hará cambios en la aplicación para incluir programas en vivo

Seguro muchos no la conocían, pero Spotify ya tenía una aplicación llamada Greenroom, dedicada a programas de audio en vivo. Pero tras su bajo rendimiento, la plataforma decidió darle un giro, cambiarle el nombre e integrarla de una forma más natural.

Mira también: El robot sexual que se ha vuelto una moda en la pandemia

Esta nueva aplicación se llamará Spotify Live, que estará de forma independiente, pero también como una función dentro de la app principal, aunque con ciertas limitaciones.

Este concepto de transmisiones en vivo, nace de la inspiración de la buena acogida de otras ideas como las de ClubHouse o los Spaces de Twitter, en los que algunos oyentes pueden unirse al directo y participar en la conversación.

Say hi to Live 👋



You can now livestream real-time conversations between artists, creators, and athletes right from @Spotify pic.twitter.com/oHE7sTFbjl