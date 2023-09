Elon Musk anunció que habilitará la opción de videollamadas en Twitter

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, es una de las plataformas más visitadas del mundo y ha incorporado diferentes herramientas que resultan muy entretenidas a la hora de interactuar con otras cuentas. Pronto, la aplicación habilitará la opción de realizar videollamadas con el fin de mejorar las formas de comunicación de sus consumidores.

Actualmente, cuando las personas que utilizan esta plataforma requieren una interacción directa y cercana se dirigen a otras aplicaciones como Instagram o WhatsApp. Sin embargo, ahora no será necesario compartir números de teléfono, lo cual es una gran facilidad para muchos usuarios.

De acuerdo con el anuncio realizado por Elon Musk, la habilitación de esta herramienta se planeó desde noviembre del año pasado y se contempló dentro de la lista de cambios que realizaría para Twitter 2.0, como se denominaba en ese entonces.

En el trino publicado por el empresario se estipuló que esta nueva opción estará disponible para los dispositivos Apple y Android, tanto en computadores Mac o Windows.

Con este elemento no será necesario tener una lista de contactos ni entregar números de teléfono, sino que se podrá realizar directamente desde cada cuenta. Además, el propósito de esta versión es que X tenga una "agenda de direcciones global efectiva".

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.